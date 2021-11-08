Suspeito de matar casal de namorados com vários tiros em Vitória é preso

Jeandre Bispo dos Santos foi preso neste domingo (7) em Joana D'arc Crédito: Divulgação/PCES

De acordo com a delegada Larissa Lacerda, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Jeandre já havia morado na casa onde o casal foi assassinado e tinha a chave da residência. Segundo ela, o criminoso sabia que o imóvel era utilizado por membros do tráfico de drogas de Andorinhas e, por isso, supôs que a pessoa que estaria ocupando a casa fosse um criminoso rival.

"Ele foi criado no bairro, mas, por um desentendimento, deixou de fazer parte do tráfico de Andorinhas, integrando uma organização criminosa que é rival do bairro. Cerca de dois dias antes do crime ele, passou a integrar a organização criminosa rival e, então, na tentativa de dominar o tráfico de Andorinhas, passou a organizar ataques. Então, como ele morava naquela residência, que era utilizada pelo tráfico e ele tinha a chave daquela residência, ele sabia que um criminoso local estaria ali. Então, ele abriu a residência, entrou com outros criminosos e executou as vítimas", explicou.

Para Larissa Lacerda, a prisão de Jeandre possui uma grande importância, por tratar-se de um criminoso perigoso, responsável por cometer vários crimes na região de Andorinhas. Ela afirmou que, contra o suspeito, já havia um mandado de prisão em aberto.

"É um indivíduo de altíssima periculosidade, responsável pela maioria dos ataques que vem acontecendo no bairro Andorinhas. Ele já tinha um mandado de prisão, que foi expedido no inquérito da morte do casal no bairro Andorinhas. É uma prisão muito importante", acrescentou.

PRESO INDO ATACAR GRUPO RIVAL

A prisão aconteceu no bairro Joana D'arc durante patrulhamento da PM. Os militares suspeitaram da atitude do passageiro de um veículo que, ao ver a polícia, colocou um objeto dentro do assoalho. Durante a abordagem, a polícia encontrou uma garrafa plástica com 28 munições no veículo, entre as pernas do suspeito, além de duas pistolas de calibre .40 e carregadores com munições.

As investigações da polícia apontam para a relação da prisão de Jeandre com duas mortes que aconteceram em tiroteios na região de Andorinhas. Em uma das trocas de tiros, que aconteceu entre criminosos, um homem foi baleado e morreu. Em seguida, um dos grupos envolvidos no tiroteio entrou em um confronto com a Polícia Militar. Um homem foi atingido, chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu.

De acordo com o tenente-coronel Leandro Menezes, os três suspeitos presos no carro de transporte por aplicativo estavam a caminho de um ataque para vingar a morte de um dos suspeitos, identificados como Diego e Vinicius. Além disso, eles também tinham a intenção de expandir o domínio do tráfico de drogas local.

"Na linha de investigação que a Polícia Civil está atuando, há a hipótese de que o Vinicius, que foi baleado, muito provavelmente foi baleado pelo Diego, que possui a arma nove milímetros, e que esse grupo iria efetuar um novo ataque em Andorinhas. Há a necessidade de ser apurada a informação de se foi uma resposta à morte de Diego, de Vinícius, ou tentando tomar espaço para o tráfico de drogas", detalhou.

O tenente-coronel também acrescentou que o menino de oito anos que estava no carro muito provavelmente seria levado para o confronto. Ele explicou que crianças e mulheres têm sido usadas por criminosos na linha de frente de tiroteios, para dificultar a ação da polícia ou como barreira para confrontos com rivais.

A MORTE DO CASAL

Um casal foi assassinado a tiros dentro de casa em Vitória. O crime aconteceu no bairro Andorinhas na madrugada do dia 7 de junho. Segundo a polícia, uma jovem de 20 anos e o companheiro dela, de 26, foram atingidos por dezenas de disparos de arma de fogo. Eles foram identificados como Nicole Duarte Silva Cordeiro e Wellington Soledade Santana.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a polícia foi chamada após um intenso barulho de tiros por volta das 3h no bairro Andorinhas. Chegando ao local, os militares encontraram a mulher morta no portão da casa. Ela chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Já o companheiro dela foi encontrado morto dentro de casa, em um quarto.

Casal foi assassinado a tiros no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo a polícia, o corpo da mulher tinha mais de 30 perfurações. Como um tiro pode deixar duas perfurações, a vítima foi atingida por pelo menos 15 tiros. Já no corpo do namorado, a polícia não conseguiu contar, já que foram muitas perfurações. O número de perfurações e tiros será divulgado após os corpos passarem por exames no Departamento Médico Legal.