Preso suspeito de matar adolescente de 13 anos em São Gabriel da Palha

Rosa Soares Alvarenga com o filho, morto em São Gabriel da Palha Crédito: Arquivo Pessoal

A operação chegou ao suspeito por meio de denúncias, segundo explicou o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman. “Recebemos informações de que este local vinha servindo de esconderijo de um homem de 24 anos, com mandado de prisão temporária em aberto por suspeita de envolvimento no homicídio do adolescente. Representamos pela busca no imóvel e a Justiça expediu o mandado, que foi cumprido nesta sexta (12), junto com o mandado de prisão”, disse o delegado.

Após confirmarem as denúncias, os policiais encontraram o suspeito em uma residência no município. O homem tentou fugir, mas acabou detido, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, na mesma região.

Operação da Delegacia de São Gabriel da Palha em conjunto com a 18ª Companhia Independente de PM prendeu suspeito de matar adolescente Crédito: Rafael Caliman

OUTRO HOMEM FOI PRESO E UM ADOLESCENTE APREENDIDO

No imóvel onde estava se escondendo o apontado pela morte de Vitor, outros dois suspeitos foram presos durante a operação. Um homem de 21 anos, e um adolescente de 17, que tinha um mandado de internação por envolvimento em uma tentativa de latrocínio.

“O menor, segundo as investigações, participou de uma tentativa de latrocínio cometida no dia 20 de outubro do ano passado. Na ocasião, moradores do Córrego Sete foram brutalmente agredidos durante um assalto, cometido por três indivíduos, que invadiram uma residência e, além de subtraírem diversos objetos, feriram gravemente uma mulher”, relatou o delegado Rafael Caliman.

O adolescente foi conduzido para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), de acordo com a Polícia Civil.

Armas apreendidas pela operação. Crédito: Rafael Caliman