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Morto por engano

Preso suspeito de matar adolescente de 13 anos em São Gabriel da Palha

Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos, foi morto em 19 de julho deste ano. Suspeito de 24 anos foi preso em uma casa nesta sexta (12), onde estava se escondendo da polícia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 nov 2021 às 17:53

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 17:53

Um homem de 24 anos, suspeito de ter assassinado Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos, na noite de 19 de julho deste ano, foi preso nesta sexta-feira (12), em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Estado, durante uma operação deflagrada pela Delegacia do município em conjunto com a 18ª Companhia Independente de Polícia Militar. Segundo as investigações, o adolescente foi morto por engano. O suspeito não teve o nome divulgado.
Rosa Soares Alvarenga com o filho, morto em São Gabriel da Palha
Rosa Soares Alvarenga com o filho, morto em São Gabriel da Palha Crédito: Arquivo Pessoal
A operação chegou ao suspeito por meio de denúncias, segundo explicou o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman. “Recebemos informações de que este local vinha servindo de esconderijo de um homem de 24 anos, com mandado de prisão temporária em aberto por suspeita de envolvimento no homicídio do adolescente. Representamos pela busca no imóvel e a Justiça expediu o mandado, que foi cumprido nesta sexta (12), junto com o mandado de prisão”, disse o delegado.
Após confirmarem as denúncias, os policiais encontraram o suspeito em uma residência no município. O homem tentou fugir, mas acabou detido, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, na mesma região.
Operação da Delegacia de São Gabriel da Palha em conjunto com a 18ª Companhia Independente de PM prendeu suspeito de matar adolescente Crédito: Rafael Caliman
Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos, foi morto a tiros na noite de 19 de julho deste ano, no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha. Investigações da Polícia Civil confirmaram que ele foi confundido com outra pessoa.

OUTRO HOMEM FOI PRESO E UM ADOLESCENTE APREENDIDO

No imóvel onde estava se escondendo o apontado pela morte de Vitor, outros dois suspeitos foram presos durante a operação. Um homem de 21 anos, e um adolescente de 17, que tinha um mandado de internação por envolvimento em uma tentativa de latrocínio.
“O menor, segundo as investigações, participou de uma tentativa de latrocínio cometida no dia 20 de outubro do ano passado. Na ocasião, moradores do Córrego Sete foram brutalmente agredidos durante um assalto, cometido por três indivíduos, que invadiram uma residência e, além de subtraírem diversos objetos, feriram gravemente uma mulher”, relatou o delegado Rafael Caliman.
O adolescente foi conduzido para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), de acordo com a Polícia Civil.
Armas apreendidas pela operação. Crédito: Rafael Caliman
Ainda na residência, foram apreendidas duas armas de fogo – um revólver calibre .32mm e uma espingarda de fabricação industrial, que resultou na prisão em flagrante de do homem de 21 anos. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após recolhimento de fiança.

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