Homem é baleado dentro de carro de aplicativo em bairro da Serra

Um homem que estava em um carro de aplicativo foi baleado enquanto passava próximo à praça do bairro Planalto Serrano, no município da Serra, na noite desta sexta-feira (12).
De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para irem até a Unidade de Pronto-Atendimento de Serra Sede para verificar a situação. A vítima explicou o caso dizendo que o veículo foi atingido por um disparo de arma de fogo que o atingiu de raspão no lado esquerdo do pescoço.
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Além deste crime, o bairro também foi palco de um assassinato a facadas nesta sexta-feira (12). Uma mulher foi supostamente morta pelo companheiro no quintal da casa do suspeito e o caso segue sob investigações da Polícia Civil.