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Bala no pescoço

Homem é baleado dentro de carro de aplicativo em bairro da Serra

A vítima explicou o caso dizendo que o veículo foi atingido por um disparo de arma de fogo que o atingiu de raspão no lado esquerdo do pescoço
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 nov 2021 às 11:22

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 11:22

Viatura da Polícia Militar
Homem é baleado dentro de carro de aplicativo em Planalto Serrano Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem que estava em um carro de aplicativo foi baleado enquanto passava próximo à praça do bairro Planalto Serrano, no município da Serra, na noite desta sexta-feira (12).
De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para irem até a Unidade de Pronto-Atendimento de Serra Sede para verificar a situação. A vítima explicou o caso dizendo que o veículo foi atingido por um disparo de arma de fogo que o atingiu de raspão no lado esquerdo do pescoço.
Viatura da Polícia Militar
Homem é baleado dentro de carro de aplicativo em Planalto Serrano Crédito: Carlos Alberto Silva
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Além deste crime, o bairro também foi palco de um assassinato a facadas nesta sexta-feira (12). Uma mulher foi supostamente morta pelo companheiro no quintal da casa do suspeito e o caso segue sob investigações da Polícia Civil

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