Homem é morto a tiros com mais de 50 perfurações em Piúma
Um homem de 30 anos morreu após ser baleado no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, familiares de André Bayer de Oliveira o levaram até um hospital da região. Na unidade, a equipe médica confirmou a morte.
Aos policiais, os familiares não souberam informar detalhes sobre o que havia ocorrido. De acordo com os médicos, o corpo apresentava mais de 50 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Nas proximidades do local do crime, o portão de uma residência também foi atingido pelos tiros.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. O caso é investigado pela Delegacia de Piúma.