Homem é morto a tiros com mais de 50 perfurações em Piúma

Tiros atingiram portão de residência no bairro Céu Azul Crédito: Redes sociais

Um homem de 30 anos morreu após ser baleado no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, familiares de André Bayer de Oliveira o levaram até um hospital da região. Na unidade, a equipe médica confirmou a morte.

Aos policiais, os familiares não souberam informar detalhes sobre o que havia ocorrido. De acordo com os médicos, o corpo apresentava mais de 50 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Nas proximidades do local do crime, o portão de uma residência também foi atingido pelos tiros.