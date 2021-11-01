Banho de sangue no ES: 1 homicídio a cada 8h e mais de 900 no ano

Cúpula da Segurança Pública do Estado participa de entrevista sobre a prisão de suspeito de cometer chacina em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo já superou, em 10 meses, a marca de 900 homicídios. De janeiro a outubro deste ano, foram contabilizados 908 assassinatos. Isso quer dizer que houve no Estado uma morte violenta a cada oito horas. Para efeitos de comparação, o ano inteiro de 2019 teve 987 registros.

A redução de homicídios segue tímida. Neste ano, é do patamar de 1,63% - 908 mortes em 2021, contra 923, em 2020 -, havendo 15 vidas poupadas. Na comparação, nesta mesma época, entre 2020 e 2019, havia alta de 14,8% das ocorrências, com 923 casos, no ano passado, e outros 804, em 2019. Por sua vez, na comparação entre 2019 e 2018, o cenário era de retração de 15,01%, com 804 mortes, em 2019, e outras 946, em 2018.

Atualmente, a média mensal de assassinatos no Estado é de 90,8 ocorrências. A partir dessa conta, é possível que o ES atinja a lamentável marca de mil homicídios já em novembro. Outro ponto que preocupa é a pequena margem de redução registrada até aqui, especialmente numa época em que, tradicionalmente, acontece maior ocorrência de homicídios.

Nos últimos anos, novembro teve a seguinte quantidade de homicídios: 98, em 2020, 97, em 2019, e o ponto fora da curva, 79, em 2018. Observa-se um grande desafio num mês que tem dois feriados (Finados, nesta terça-feira, e Proclamação da República, no dia 15) e é aguardada maior movimentação, especialmente pelo aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19

Em outubro, embora tenha havido empate com o número de ocorrências do ano passado (90), foi observado um aumento em relação ao mês anterior (setembro), quando ocorreram 84 crimes, um acréscimo de 7,14%.

Três regiões mantêm aumentos consideráveis de homicídios. A Noroeste observa uma escalada de 37% nos crimes (137 contra 100), enquanto a Sul está com 16,67% mais mortes (91 contra 78) e a Norte, com 12,35% (191 contra 170). As demais duas regiões têm quedas. A Metropolitana, com 15,81% (442 contra 525) e a Serrana, com 6% (47 contra 50).

E alguns municípios merecem muita atenção com o crescimento da violência. São os casos de Linhares , São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros, São Gabriel da Palha, Nova Esperança e São Domingos do Norte.

GRANDE VITÓRIA MAIS TRANQUILA

Neste momento, a Grande Vitória vem tendo dias mais tranquilos em relação ao ano passado. São 442 assassinatos neste ano contra 525 em 2020.

Vitória registrou, de janeiro a outubro do ano passado, 57 casos, contra 55 deste ano (-3,51%), enquanto Vila Velha tinha 136 assassinatos e, agora, 115 (-15,44%). A Serra, por sua vez, tem queda de 15,22% (117 contra 138) e Cariacica, retração de 22,67% (116 contra 150).