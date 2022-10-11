Festival reúne 12 cervejarias em shopping de Vila Velha

Degusta Beer promete reunir o público cervejeiro em Vila Velha Crédito: Divulgação/Degusta Beer

O Degusta Beer volta ao Shopping Vila Velha neste mês. Serão 9 dias de festival com 12 Cervejarias Artesanais, 12 barracas com o melhor da comida de rua e espaço kids para criançada e o melhor, diversas atrações musicais que marcaram a nossa história. O evento acontece de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro, com entrada franca.

Dentre as atrações confirmadas estão, André Prando, Anderson Ventura com seu novo projeto “Ventura canta Java Roots”, a banda Casaca e Macucos que sempre marcam presença no festival, além de Rastaclone e Noite Manimal. As novidades musicais não param por aí, estreiam no Degusta: Herança Negra, Darlin Doll e Nano Vianna. (Confira a programação completa no fim do texto)

“Nosso Estado é rico em manifestações culturais, ritmos, artistas de alto nível e é claro, de ótimas cervejas artesanais”, comentou Leonardo Castilho da Inspire Produções.

De acordo com a produção, o preço das bebidas varia de R$ 5 a 30. Entre os rótulos presentes, estão Ronchi Beer, Azzurra, Barba Ruiva e BigStep. A MeuChope também participará do evento, levando 12 rótulos novos ao público. “Desta vez, iremos levar nosso paredão de venda autônoma com lançamentos de 12 cervejarias”, conta um dos sócios à frente da startup capixaba de cerveja artesanal, Augusto Sato.

As opções gastronômicas vão de R$ 10 a R$ 80 e terão de churros do Te Quiero às carnes do Alcides. Mr Frango, O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Libanus Rock e Casa do Torresmo completam os estabelecimentos que participam do 10º Degusta Beer.

*Com informações da assessoria

SERVIÇO

10º DEGUSTA BEER

Quando: de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro



de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro Horário: das 17h às 0h



das 17h às 0h Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo



Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo Entrada franca



PROGRAMAÇÃO