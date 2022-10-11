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Festival reúne 12 cervejarias em shopping de Vila Velha

Degusta Beer volta nesta quarta-feira (12) com nove dias de gastronomia e música com atrações como Macucos, Herança Negra e André Prando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 11:49

O festival de cerveja artesanal
Degusta Beer promete reunir o público cervejeiro em Vila Velha Crédito: Divulgação/Degusta Beer
O Degusta Beer volta ao Shopping Vila Velha neste mês. Serão 9 dias de festival com 12 Cervejarias Artesanais, 12 barracas com o melhor da comida de rua e espaço kids para criançada e o melhor, diversas atrações musicais que marcaram a nossa história. O evento acontece de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro, com entrada franca.
Dentre as atrações confirmadas estão, André Prando, Anderson Ventura com seu novo projeto “Ventura canta Java Roots”, a banda Casaca e Macucos que sempre marcam presença no festival, além de Rastaclone e Noite Manimal. As novidades musicais não param por aí, estreiam no Degusta: Herança Negra, Darlin Doll e Nano Vianna. (Confira a programação completa no fim do texto)
“Nosso Estado é rico em manifestações culturais, ritmos, artistas de alto nível e é claro, de ótimas cervejas artesanais”, comentou Leonardo Castilho da Inspire Produções.
De acordo com a produção, o preço das bebidas varia de R$ 5 a 30. Entre os rótulos presentes, estão Ronchi Beer, Azzurra, Barba Ruiva e BigStep. A MeuChope também participará do evento, levando 12 rótulos novos ao público.  “Desta vez, iremos levar nosso paredão de venda autônoma com lançamentos de 12 cervejarias”, conta um dos sócios à frente da startup capixaba de cerveja artesanal, Augusto Sato.
As opções gastronômicas vão de R$ 10 a R$ 80 e terão de churros do Te Quiero às carnes do Alcides. Mr Frango, O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Libanus Rock e Casa do Torresmo completam os estabelecimentos que participam do 10º Degusta Beer.
*Com informações da assessoria

SERVIÇO

  • 10º DEGUSTA BEER
  • Quando: de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro
  • Horário: das 17h às 0h
  • Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • DIA 12
  • 20h – André Prando
  • 22h – Ventura Canta Java Roots

  • DIA 13
  • 20h – Beat Locks
  • 22h – Banda Casaca

  • DIA 14
  • 20h30 – Darlin Doll
  • 23h – Back To The Past

  • DIA 15
  • 20h30 – Like a Boss
  • 23h – Duets

  • DIA 16
  • 19h30 – Nano Vianna
  • 21h30 – Rastaclone

  • DIA 20
  • 20h – Herança Negra
  • 22h – Macucos

  • DIA 21
  • 20h30 – Dona Fran
  • 23h - Ubando

  • DIA 22
  • 20h30 – Cadu Caruzzo
  • 23h – Sheep Parafina

  • DIA 23
  • 21h – Amaro Lima - Noite Manimal

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