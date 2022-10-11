Festival reúne 12 cervejarias em shopping de Vila Velha

O Degusta Beer volta ao Shopping Vila Velha neste mês. Serão 9 dias de festival com 12 Cervejarias Artesanais, 12 barracas com o melhor da comida de rua e espaço kids para criançada e o melhor, diversas atrações musicais que marcaram a nossa história. O evento acontece de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro, com entrada franca.
Dentre as atrações confirmadas estão, André Prando, Anderson Ventura com seu novo projeto “Ventura canta Java Roots”, a banda Casaca e Macucos que sempre marcam presença no festival, além de Rastaclone e Noite Manimal. As novidades musicais não param por aí, estreiam no Degusta: Herança Negra, Darlin Doll e Nano Vianna. (Confira a programação completa no fim do texto)
“Nosso Estado é rico em manifestações culturais, ritmos, artistas de alto nível e é claro, de ótimas cervejas artesanais”, comentou Leonardo Castilho da Inspire Produções.
De acordo com a produção, o preço das bebidas varia de R$ 5 a 30. Entre os rótulos presentes, estão Ronchi Beer, Azzurra, Barba Ruiva e BigStep. A MeuChope também participará do evento, levando 12 rótulos novos ao público. “Desta vez, iremos levar nosso paredão de venda autônoma com lançamentos de 12 cervejarias”, conta um dos sócios à frente da startup capixaba de cerveja artesanal, Augusto Sato.
As opções gastronômicas vão de R$ 10 a R$ 80 e terão de churros do Te Quiero às carnes do Alcides. Mr Frango, O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Libanus Rock e Casa do Torresmo completam os estabelecimentos que participam do 10º Degusta Beer.
*Com informações da assessoria
SERVIÇO
- 10º DEGUSTA BEER
- Quando: de quarta (12) a domingo (16) e de 20 a 23 de outubro
- Horário: das 17h às 0h
- Onde: Estacionamento do Shopping Vila Velha – Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo
- Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- DIA 12
- 20h – André Prando
- 22h – Ventura Canta Java Roots
- DIA 13
- 20h – Beat Locks
- 22h – Banda Casaca
- DIA 14
- 20h30 – Darlin Doll
- 23h – Back To The Past
- DIA 15
- 20h30 – Like a Boss
- 23h – Duets
- DIA 16
- 19h30 – Nano Vianna
- 21h30 – Rastaclone
- DIA 20
- 20h – Herança Negra
- 22h – Macucos
- DIA 21
- 20h30 – Dona Fran
- 23h - Ubando
- DIA 22
- 20h30 – Cadu Caruzzo
- 23h – Sheep Parafina
- DIA 23
- 21h – Amaro Lima - Noite Manimal