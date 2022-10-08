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Oktoberfest

Conheça 5 jogos que rolam numa Oktoberfest

Chope a Metro e Grupião são algumas das principais atividades que divertem os participantes das tradicionais festas cervejeiras de outubro pelo Brasil e mundo
João Vitor Castro*

João Vitor Castro*

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 10:00

Oktoberfest, cerveja
Oktoberfests são animadas pelas cervejas e os jogos germânicos Crédito: Shutterstock
Chegou o período das Oktoberfests em todo o país. O Espírito Santo entra na onda com três edições: uma em Linhares, que vai até domingo (9); uma em Vitória, que vai até o dia 12 de outubro; e outra em Domingos Martins, que vai até o dia 23 de outubro. Muita cerveja, música alemã e gastronomia típica vão agitar os eventos.
Mas não só disso são feitos os Oktoberfests. Por celebrarem a cultura germânica, jogos fazem parte do evento, animando os seus participantes. Pensando nisso, HZ chega te apresentar algumas das principais brincadeiras e competições que acontecem nestas festas. Confira abaixo.

CHOPE A METRO

A principal atração para quem tem a veia competitiva é o concurso Chope a Metro - inclusive, ela esta garantida nas edições de Vitória e Domingos Martins. Segundo o organizador do festival em Vitória, Felipe Pontes, esse jogo “é o que agita o evento, mais do que as bandas”. Os participantes devem esvaziar o mais rápido que puderem uma tulipa de um metro de chope, que contém um litro. A bebida para a competição é apenas simbólica, não tem álcool, pois a legislação proíbe competições envolvendo bebidas alcoólicas.
Michel Trarko, organizador da festa em Domingos Martins, explica que a brincadeira remonta a história e a cultura da Alemanha: “Desde o começo das Oktoberfests, já tinham as olimpíadas germânicas com o concurso do Chope a Metro, o concurso de quem virava a caneca mais rápido. Isso é bem histórico, bem antigo”.
Os festivais vão ter competições do Chope a Metro todos os dias, nas categorias feminino e masculino. Ambas terão a mesma quantidade de chope, segundo Michel: de 500 ml a 1 litro. As inscrições vão ser feitas de forma gratuita no caixa do evento. E como não poderia deixar de ser, os vencedores serão premiados com medalhas ou brindes enviados pelos patrocinadores do festival.
Chope a metro
Concurso de chope a metro disputado em Blumenau, 2016 Crédito: Divulgação/Oktoberfest: Marcelo Martins

GRUPIÃO

Outra competição tradicional da cultura alemã e já presente em muitas Oktoberfests é o Grupião, que só será realizado em Domingos Martins. Esse jogo é uma competição de lenhador, disputada em duplas. Vence a dupla que conseguir serrar uma tora de madeira mais rápido utilizando o grupião, um serrote específico.
Haverá categorias para adulto e criança, e por ser uma prova que demanda cuidado, terá uma equipe designada para garantir a segurança dos participantes. A competição vai ocorrer todos os dias, em horários diversos, e os vencedores vão ganhar uma medalha para poder exibir durante o evento.
Humberto Waiandt, lenhador que organiza o concurso há 23 anos nas Sommerfests de Domingos Martins, explica que o grupião é uma ferramenta que veio junto com os primeiros colonos alemães, na década de 1840. “Essa era a ferramenta que eles utilizavam para serrar a madeira, construir suas casas, cortar lenha”, descreve. O objetivo é envolver os turistas e fornecer um contato com a cultura e a história da imigração alemã.
Oktoberfest
Concurso do lenhador em Sommerfest de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

LEVANTAMENTO DE CHOPE

Uma competição famosa em várias Oktoberfests do país é o levantamento de chope. Ele é feito geralmente com a Masskrug, caneca típica do festival em Munique, que tem capacidade de 1 litro. Os participantes devem levantar a caneca cheia de chope com o braço esticado. Vence quem conseguir ficar mais tempo com a caneca levantada.
Oktoberfest, cerveja
Oktoberfest, cerveja Crédito: Shutterstock

CORRIDA DO BARRIL

Com todos os barris alinhados, ao apito do juiz os competidores devem rolar seus barris até a linha de chegada. Como uma corrida comum, vence quem chegar primeiro na linha de chegada. Mas não se surpreenda se no caminho algum participante tropeçar no próprio barril e sair rolando junto com ele.
Corrida de rolar barril
Corrida de rolar barril Crédito: Shutterstock

BOLÃO DE MESA

Com um taco similar aos de sinuca, o participante do bolão de mesa deve arremessar uma bola por uma canaleta fechada e curva. Ao sair da canaleta, a bola vai ser direcionada para o centro da mesa, onde nove pinos de madeira são distribuídos de forma simétrica. Como numa partida de boliche, faz mais pontos quem conseguir derrubar mais pinos. Mas não é só bater com o taco na bola! Para derrubar todos os pinos é preciso mirar com a força e o jeito certos para que a bola percorra o caminho da canaleta com sucesso.
*João Vitor Castro é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

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