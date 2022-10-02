OktoberFest: Vitória recebe a 2ª edição do evento a partir de quinta (6)

Outubro chega com o clima cervejeiro no ar. Além de Domingos Martins e Linhares que já anunciaram suas festas, Vitória tem garantida mais uma edição da Oktoberfest. Esta é a segunda na cidade e promete muita cerveja, música e gastronomia típica alemã para os capixabas de 6 a 12 de outubro, no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do Shopping Vitória. A entrada é franca.
Como tradição, a abertura do evento será marcada pela estourada de barril, com uma chuva de 3 minutos de chopp. As cervejarias confirmadas são Casa 107, Hood e King Beer. O evento conta também com apresentações de danças típicas alemãs, como a Schuhplattler (que se caracteriza pelos movimentos dos dançarinos de bater nas coxas, joelhos e solas dos sapatos ao som da música), shows e muita gastronomia.
Os restaurantes participantes são Alcides, Rigonitto e Petiscaria do Jojô (campeão do Roda de Boteco 2022), que terão petiscos exclusivo além de pratos típicos alemães. Entre as atrações musicais alemãs estão Froclich, Os Germanos, UP Pommermisch, Pommervolks e Pommerchor. Outras bandas que também tocarão no evento são Samba Crioulo, Bifão, Brenda Mozer e Samba Soul.
Claro que atividades típicas do evento, como o famoso concurso de chopp a metro, nas categorias feminino e masculino, estão garantidas. As inscrições para o concurso são feitas no próprio evento.
Mostrando ser um evento para a família, a Oktoberfest também terá programação para a criançada, com um espaço kids só para elas com muitas opções de brinquedos.
Além disso, no Dia das Crianças, para fechar o festival com chave de ouro, os pequenos terão seis horas de programação do Macakids, com shows e brincadeiras. Na mesma data, o evento terá transmissão ao vivo da primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians.
SERVIÇO:
- 2ª OKTOBERFEST VITÓRIA
- Quando: de 06 a 12 de outubro, a partir das 17h
- Onde: Parque Cultural Reserva Vitória, área localizada atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá
- Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- 06/10/2022 - 17h até 0h (5ª feira)
- 17h- Happy hour OktoberFest - Com Marcinho Viana
- 19h30 - Pilger der Hoffnung
- 20h - Os Tradicionais Pomeranos
- 22h- Concurso de Chope a metro
- 07/10/2022 - 17h até 0h (6ª feira)
- 17h- Happy hour OktoberFest – barzinho Com Marcinho Viana
- 19h- Pilger der Hoffnung
- 19h30- Abertura oficial
- 20h- Up Pomerisch
- 21h30- Chope a metro
- 22h – BIFÃO
- 08/10/2022 - 11h até 0h (Sábado)
- 11h30- Happy hour OktoberFest com Brenda Mozer
- 13h30- Up Pommerrisch
- 15h – Grupo de Dança de Stª Maria de Jetibá
- 15h30 – Os Germanos
- 17h – Concurso Chopp a metro feminino
- 19h - Concurso Chope a metro
- 19h30 - Rock and Roll!
- 21h - Concurso Chope a metro
- 21h30 -Cante com a gente
- 09/10/2022 - 11h até 0h (Domingo)
- 11h- Happy hour OktoberFest com Pommerchor
- 13h - Samba Brenda Mozer
- 15h – Pilger der Hoffnung
- 16h – Os Germanos
- 17h30 – Concurso de chopp a metro feminino
- 18h - Samba Soul
- 20h30 - Concurso Chope a metro masculino
- 21h30 - Sambinha na palma
- 10/10/2022 - 17h até 0h (2ª feira)
- 17h- Happy hour OktoberFest - Com Marcinho Viana
- 18h30- Bifão
- 20h- Concurso Chope a metro Feminino
- 20h30- Pilger der Hoffnung Cariacica
- 21h - Os Tradicionais Pomeranos
- 22h30 - Concurso de Chope a metro masculino
- 11/10/2022 - 17h até 0h (3ª feira)
- 17h - Abertura
- 18h30 – Pilger der Hoffnung
- 19h- Frolich
- 20h30 – Chope a metro
- 21h – Samba Crioulo
- 22h – Chope a metro
- 22h30 – Samba Crioulo
- 12/10/2022 - 11h até 0h (4ª feira)
- 11h- Happy hour OktoberFest com Pommerchor
- 13h – Banda Músicas infantis
- 14h - Bergfreunde
- 14h30 – Macakids show
- 15h30 – recreação com sessão de fotos, pintura de rosto, bola mania
- 16h - Schuhplattler
- 16h30 – Fit dance
- 17h30 – Chope a metro
- 18h - Cante com a gente!
- 21h – Transmissão da final Flamengo x Corinthians