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Leonel Ximenes

Preparem as canecas: ES terá mais uma Oktoberfest

Festa alemã do chope será realizada entre os dias 7 e 9 de outubro com muitas atrações musicais

Públicado em 

30 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cerveja é uma paixão nacional e também destaque no Recall de Marcas Rede Gazeta
Seis cervejarias já confirmaram presença na Oktoberfest Lonhares Crédito: Unsplash
De origem alemã, a maior festa de cerveja do mundo, a Oktoberfest, começa a se espalhar pelo Espírito Santo. Depois de Vitória e Domingos Martins, é Linhares que vai realizar seu primeiro festival da bebida nos dias 7 e 9 de outubro, na área onde funcionou a concessionária Ford, logo na entrada da cidade.
As cervejarias Moondogs, LBS, Conceição, Aslan, 3 Magos e Blazer já confirmaram presença no festival que comemora a miscigenação cultural e a amizade entre as comunidades alemã e brasileira.

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A Oktoberfest Linhares começa na sexta (7), às 19h; no sábado, às 15h, e no domingo, às 11 h. No sábado, haverá apresentações de danças típicas alemãs às 17h, com grupos culturais de Santa Maria de Jetibá. Como o evento terá classificação livre, menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis (crianças até 12 anos de idade não pagam).
Quem for à festa vai provar as delícias da gastronomia típica germânica e outras opções com food trucks, chopes tradicionais e artesanais, restaurantes distribuídos pelo evento, área kids e shows musicais.

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As atrações confirmadas são Outsiders Trip, Banda Los Pepes, que são o cover do Red Hot Chilli Pepers; Duets Oficial, Faquinis Band e o cover do AC/DC e clássicos do rock com High Voltage, e Magrão Acústico e banda Hey Teacher.
Os ingressos variam entre R$ 10 e R $20 e podem ser adquiridos em postos autorizados. Para mais informações, acesse o perfil oficial da festa @oktoberfestlinhares

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cerveja Linhares Turismo no ES alemanha Oktoberfest
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