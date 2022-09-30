Preparem as canecas: ES terá mais uma Oktoberfest

De origem alemã, a maior festa de cerveja do mundo, a Oktoberfest, começa a se espalhar pelo Espírito Santo. Depois de Vitória
e Domingos Martins
, é Linhares que vai realizar seu primeiro festival da bebida nos dias 7 e 9 de outubro, na área onde funcionou a concessionária Ford, logo na entrada da cidade.
As cervejarias Moondogs, LBS, Conceição, Aslan, 3 Magos e Blazer já confirmaram presença no festival que comemora a miscigenação cultural e a amizade entre as comunidades alemã e brasileira.
A Oktoberfest Linhares começa na sexta (7), às 19h; no sábado, às 15h, e no domingo, às 11 h. No sábado, haverá apresentações de danças típicas alemãs às 17h, com grupos culturais de Santa Maria de Jetibá
. Como o evento terá classificação livre, menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis (crianças até 12 anos de idade não pagam).
Quem for à festa vai provar as delícias da gastronomia típica germânica e outras opções com food trucks, chopes tradicionais e artesanais, restaurantes distribuídos pelo evento, área kids e shows musicais.
As atrações confirmadas são Outsiders Trip, Banda Los Pepes, que são o cover do Red Hot Chilli Pepers; Duets Oficial, Faquinis Band e o cover do AC/DC e clássicos do rock com High Voltage, e Magrão Acústico e banda Hey Teacher.
Os ingressos variam entre R$ 10 e R $20 e podem ser adquiridos em postos autorizados. Para mais informações, acesse o perfil oficial da festa @oktoberfestlinhares