Venda Nova recebe uma das estrelas da Festa da Polenta

Se tem milho, tem fubá, tem polenta. Neste sábado (24), às 15h30, na propriedade do senhor Clementino Caliman, em Lavrinhas, descendentes de italianos vão garantir a matéria-prima do principal prato da 44ª Festa da Polenta, a ser realizada de 7 a 9 e 13 a 16 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante
. Quem quiser pode participar da colheita como voluntário.
“A ‘Colheita do Milho’ é mais intimista e reúne as famílias de Venda Nova. A maioria se veste com trajes típicos para relembrar a maneira como os nossos nonnos
e nonnas
lidavam com a terra. E neste ano tem um significado mais especial por conta do avanço das ações de combate ao coronavírus e também como forma de homenagear o nosso saudoso Paulo Mazzoco, que nos deixou em abril
”, explicou Edésio Minet Zavarize, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), em referência ao falecido presidente.
Além de reproduzir as vestes e o modo de produção das primeiras famílias que chegaram na cidade, vários rituais são mantidos. Após a colheita das espigas será realizada uma confraternização com muitas cancionetas italianas.