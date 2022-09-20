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Leonel Ximenes

Venda Nova recebe uma das estrelas da Festa da Polenta

Neste sábado, descendentes de italianos, com trajes típicos, vão participar da mobilização

Públicado em 

20 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Com trajes típicos, famílias de descendentes de italianos participam da colheita do milho em Venda Nova
Com trajes típicos, famílias de descendentes de italianos participam da colheita do milho em Venda Nova Crédito: Divulgação
Se tem milho, tem fubá, tem polenta. Neste sábado (24), às 15h30, na propriedade do senhor Clementino Caliman, em Lavrinhas, descendentes de italianos vão garantir a matéria-prima do principal prato da 44ª Festa da Polenta, a ser realizada de 7 a 9 e 13 a 16 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. Quem quiser pode participar da colheita como voluntário.
As sementes que geraram as espigas que serão colhidas agora foram semeadas em março, na etapa “Plantio do Milho'', que inaugurou o calendário anual de eventos da Afepol, a Associação da Festa da Polenta.

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“A ‘Colheita do Milho’ é mais intimista e reúne as famílias de Venda Nova. A maioria se veste com trajes típicos para relembrar a maneira como os nossos nonnos e nonnas lidavam com a terra. E neste ano tem um significado mais especial por conta do avanço das ações de combate ao coronavírus e também como forma de homenagear o nosso saudoso Paulo Mazzoco, que nos deixou em abril”, explicou Edésio Minet Zavarize, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), em referência ao falecido presidente.

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Além de reproduzir as vestes e o modo de produção das primeiras famílias que chegaram na cidade, vários rituais são mantidos. Após a colheita das espigas será realizada uma confraternização com muitas cancionetas italianas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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