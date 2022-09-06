Quatro Tombos da Polenta: programação da Festa da Polenta está definida

A tradicional Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante
, está de volta, de forma presencial e sem restrições de público, conforme as regras sanitárias de combate ao coronavírus. A maior festa da cultura italiana do Espírito Santo será realizada de 7 a 9 e de 13 a 16 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão).
Além do aclamado tombo da polenta, de diversas atrações culturais locais, comidas típicas e homenagens aos imigrantes italianos, o evento traz em sua 44ª edição os shows nacionais dos sertanejos Lauana Prado e Eduardo Costa, que se apresentarão nos dias 8 e 15, respectivamente.
Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link eletrônico (www.tiketo.com.br/evento/351) e os valores variam de R$10 a R$70 (primeiro lote para o sábado à noite), podendo ser pagos via PIX e cartão de crédito em até 12 vezes. Nos dias do evento também haverá vendas na bilheteria da Associação Festa da Polenta (Afepol).
A Festa da Polenta é realizada por mais de 1.500 voluntários que trabalham o ano inteiro para que as famílias de Venda Nova e os turistas sejam muito bem recebidos. Parte do lucro da festa é destinada ao Hospital Padre Máximo, que também atende pacientes de outros municípios da região, para a Apae e outras instituições da cidade.
A 44ª Festa da Polenta terá como tema “Imigrantes, todos juntos!” ("Immigranti, tutti insieme!"), com o objetivo de incentivar a união entre os povos. A sugestão foi ideia do então presidente da Afepol, Paulo Mazzoco, e a diretoria optou por mantê-la, até mesmo em homenagem a ele, que morreu em um acidente de moto no fim de abril
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Data: 7 a 9 e 13 a 16 de outubro