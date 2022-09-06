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Leonel

Quatro Tombos da Polenta: programação da Festa da Polenta está definida

Maior festa italiana do Estado volta a ser presencial e será realizada em dois fins de semana em outubro

Públicado em 

06 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ponto alto da festa é o tradicional Tombo da Polenta
O ponto alto da festa é o tradicional Tombo da Polenta Crédito: Divulgação
A tradicional Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, está de volta, de forma presencial e sem restrições de público, conforme as regras sanitárias de combate ao coronavírus. A maior festa da cultura italiana do Espírito Santo será realizada de 7 a 9 e de 13 a 16 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão).
Além do aclamado tombo da polenta, de diversas atrações culturais locais, comidas típicas e homenagens aos imigrantes italianos, o evento traz em sua 44ª edição os shows nacionais dos sertanejos Lauana Prado e Eduardo Costa, que se apresentarão nos dias 8 e 15, respectivamente.
Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link eletrônico (www.tiketo.com.br/evento/351) e os valores variam de R$10 a R$70 (primeiro lote para o sábado à noite), podendo ser pagos via PIX e cartão de crédito em até 12 vezes. Nos dias do evento também haverá vendas na bilheteria da Associação Festa da Polenta (Afepol).
A Festa da Polenta é realizada por mais de 1.500 voluntários que trabalham o ano inteiro para que as famílias de Venda Nova e os turistas sejam muito bem recebidos. Parte do lucro da festa é destinada ao Hospital Padre Máximo, que também atende pacientes de outros municípios da região, para a Apae e outras instituições da cidade.
A 44ª Festa da Polenta terá como tema “Imigrantes, todos juntos!” ("Immigranti, tutti insieme!"), com o objetivo de incentivar a união entre os povos. A sugestão foi ideia do então presidente da Afepol, Paulo Mazzoco, e a diretoria optou por mantê-la, até mesmo em homenagem a ele, que morreu em um acidente de moto no fim de abril.

SERVIÇO

44ª Festa da Polenta
Data: 7 a 9 e 13 a 16 de outubro
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante

INGRESSOS 

  • Sexta (7) à noite: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00(meia)
  • Sábado (8) dia: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Sábado (8) à noite: 1º lote: 70,00 (inteira)/ 35,00 (meia)
  • Domingo (9): R$: 20,00/ 10,00 (meia)
  • Quinta (13): R$: 10,00 (inteira)/ 5,00 (meia)
  • Sexta (14): 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Sábado (15) dia: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Sábado (15) à noite: 1º lote: 70,00 (inteira)/ 35,00 (meia)
  • Domingo (16): R$20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)
  • Vendas: on-line: www.tiketo.com.br/evento/351  ou nos dias do evento também na bilheteria da festa.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (7/10)
  • 21h - Abertura da festa
  • 21h30 - Eleição da 31ª Rainha da Festa da Polenta
  • 23h30 - Show com Banda Groove
SÁBADO (8/10)
  • 10h - Desfile típico e tratorada
  • 11h - Almoço típico e show com Wagner e Edmar
  • 13h30 - Apresentação do Grupo de Dança Folclórica Grunes Tal
  • 14h -  Show com Toni Boni
  • 14h30 - Tombo da polenta
  • 16h30 - Apresentação do Grupo Folclórico de Dança Imperial Português
  • 17h - Pausa técnica
  • 20h - Show com Wilson e Cia
  • 22h - Show com Ragazzi dei Monti
  • 23h30 - Show com Lauana Prado
  • 1h30 - Show com New Place Band
DOMINGO (9/10)
  • 9h -  Missa na igreja matriz
  • 11h - Almoço típico e show com Leandro Belumat
  • 13h -  Apresentação do Grupo de Ballo Sempre Bello – APAE/VNI
  • 13h10 - Apresentação do Grupo de Dança dei Bambini
  • 13h40 - Apresentação do Coral Sol da Manhã
  • 14h20 - Apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo
  • 15h20 - Show com Ragazzi dei Monti
  • 15h20 -  Tombo da Polenta
  • 17h30 -  Show com Toni Boni
  • 19h30 - Show com Michelle Freire
QUINTA-FEIRA (13/10)
  • 19h - Abertura dos portões
  • 20h - Musical La Bella Storia Della Nonna
  • 22h - Show com Ragazzi dei Monti
SEXTA-FEIRA (14/10)
  • 20h - Musical La Bella Storia Della Nonna
  • 21h30 - Show com Marcelo Ribeiro e Banda B feat Anthony Altoé
  • 23h30 - Show com Dona Fran
SÁBADO (15/10)
  • 10h - Desfile tradicional das famílias de descendentes italianos
  • 11h -  Almoço típico e show com Mirano Schuler
  • 13h30 - Apresentação do Grupo de Dança Sempre Avante
  • 14h - Show com Toni Boni
  • 14h30 - Tombo da Polenta
  • 16h30 - Apresentação do Grupo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori de Nova Venécia
  • 17h - Pausa técnica
  • 20h - Show com Banda Moustache
  • 22h - Show com Ragazzi dei Monti
  • 23h30 - Show com Eduardo Costa
  • 1h30 - Show com Raione
DOMINGO (16/10)
  • 9h -  Missa na igreja matriz
  • 11h -  Almoço típico e show com Leandro Bellumat
  • 13h -  Apresentação do Grupo Dei Bambini
  • 13h40 -  Apresentação do Coral Sol da Manhã
  • 14h20 -  Apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo
  • 15h20 - Show com Toni Boni
  • 15h20 - Tombo da Polenta
  • 17h30 - Show com Ragazzi dei Monti
  • 19h30 - Show com Forró Numa Boa
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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