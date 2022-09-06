Quatro Tombos da Polenta: programação da Festa da Polenta está definida

O ponto alto da festa é o tradicional Tombo da Polenta Crédito: Divulgação

A tradicional Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante , está de volta, de forma presencial e sem restrições de público, conforme as regras sanitárias de combate ao coronavírus. A maior festa da cultura italiana do Espírito Santo será realizada de 7 a 9 e de 13 a 16 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão).

Além do aclamado tombo da polenta, de diversas atrações culturais locais, comidas típicas e homenagens aos imigrantes italianos, o evento traz em sua 44ª edição os shows nacionais dos sertanejos Lauana Prado e Eduardo Costa, que se apresentarão nos dias 8 e 15, respectivamente.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link eletrônico (www.tiketo.com.br/evento/351) e os valores variam de R$10 a R$70 (primeiro lote para o sábado à noite), podendo ser pagos via PIX e cartão de crédito em até 12 vezes. Nos dias do evento também haverá vendas na bilheteria da Associação Festa da Polenta (Afepol).

A Festa da Polenta é realizada por mais de 1.500 voluntários que trabalham o ano inteiro para que as famílias de Venda Nova e os turistas sejam muito bem recebidos. Parte do lucro da festa é destinada ao Hospital Padre Máximo, que também atende pacientes de outros municípios da região, para a Apae e outras instituições da cidade.

A 44ª Festa da Polenta terá como tema “Imigrantes, todos juntos!” ("Immigranti, tutti insieme!"), com o objetivo de incentivar a união entre os povos. A sugestão foi ideia do então presidente da Afepol, Paulo Mazzoco, e a diretoria optou por mantê-la, até mesmo em homenagem a ele, que morreu em um acidente de moto no fim de abril

SERVIÇO

44ª Festa da Polenta

Data: 7 a 9 e 13 a 16 de outubro

INGRESSOS

Sexta (7) à noite: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00(meia)

Sábado (8) dia: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)

Sábado (8) à noite: 1º lote: 70,00 (inteira)/ 35,00 (meia)

Domingo (9): R$: 20,00/ 10,00 (meia)

Quinta (13): R$: 10,00 (inteira)/ 5,00 (meia)

Sexta (14): 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)

Sábado (15) dia: R$ 20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)

Sábado (15) à noite: 1º lote: 70,00 (inteira)/ 35,00 (meia)

Domingo (16): R$20,00 (inteira)/ 10,00 (meia)

Vendas: on-line: www.tiketo.com.br/evento/351 ou nos dias do evento também na bilheteria da festa.





PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (7/10)

21h - Abertura da festa

21h30 - Eleição da 31ª Rainha da Festa da Polenta

23h30 - Show com Banda Groove

SÁBADO (8/10)

10h - Desfile típico e tratorada

11h - Almoço típico e show com Wagner e Edmar



13h30 - Apresentação do Grupo de Dança Folclórica Grunes Tal

14h - Show com Toni Boni

14h30 - Tombo da polenta

16h30 - Apresentação do Grupo Folclórico de Dança Imperial Português

17h - Pausa técnica

20h - Show com Wilson e Cia

22h - Show com Ragazzi dei Monti

23h30 - Show com Lauana Prado

1h30 - Show com New Place Band

DOMINGO (9/10)

9h - Missa na igreja matriz

11h - Almoço típico e show com Leandro Belumat

13h - Apresentação do Grupo de Ballo Sempre Bello – APAE/VNI

13h10 - Apresentação do Grupo de Dança dei Bambini

13h40 - Apresentação do Coral Sol da Manhã

14h20 - Apresentação do Gruppo Folkloristico Granello Giallo

15h20 - Show com Ragazzi dei Monti

15h20 - Tombo da Polenta

17h30 - Show com Toni Boni

19h30 - Show com Michelle Freire

QUINTA-FEIRA (13/10)

19h - Abertura dos portões

20h - Musical La Bella Storia Della Nonna

22h - Show com Ragazzi dei Monti

SEXTA-FEIRA (14/10)

20h - Musical La Bella Storia Della Nonna

21h30 - Show com Marcelo Ribeiro e Banda B feat Anthony Altoé

23h30 - Show com Dona Fran

SÁBADO (15/10)

10h - Desfile tradicional das famílias de descendentes italianos

11h - Almoço típico e show com Mirano Schuler

13h30 - Apresentação do Grupo de Dança Sempre Avante

14h - Show com Toni Boni

14h30 - Tombo da Polenta

16h30 - Apresentação do Grupo Di Ballo Bambini Di Tutti I Colori de Nova Venécia

17h - Pausa técnica

20h - Show com Banda Moustache

22h - Show com Ragazzi dei Monti

23h30 - Show com Eduardo Costa

1h30 - Show com Raione

DOMINGO (16/10)