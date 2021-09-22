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Vitória terá sua 1ª edição da Oktoberfest com chopes a partir de R$ 14

Evento será realizado a partir do dia 30 de setembro e contará com gastronomia e atrações musicais

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 09:48

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

22 set 2021 às 09:48
Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha.
Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha. Crédito: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images
A Oktoberfest terá mais uma edição no Espírito Santo. Desta vez, o evento desembarca em Vitória no próximo dia 30 de setembro e segue até o feriadão de 12 de outubro - tendo uma pausa entre os dias 4 e 6.
Com entrada franca, a edição será realizada no estacionamento do Shopping Vitória e contará com gastronomia típica alemã, atrações musicais e muita cerveja artesanal. De acordo com a organização, cinco cervejarias participam da festa: Barba Ruiva, Hood, Vikings, Trarko e Casa 107. Vale destacar que os chopes pilsen terão valores a partir de R$ 14 e os demais partem de R$ 15.
"A Oktoberfest ainda terá a apresentação de várias bandas de Domingos Martins e Marechal Floriano, teremos outras bandas locais que tocam sertanejo e rock. Teremos alguns grandes restaurantes no evento, que vão trazer o melhor da culinária", destaca Filipe Pontes, um dos produtores do evento.
Assim, o espectador pode preparar o paladar porque terá muito joelho de porco defumado, Schnitzel com mostarda e salada de batata, Frankfurt Sandwich, Weisswurst a La Chorrillana e Coxiketten Abrasileirado. Os pratos terão preço de partida de R$ 12. Entre os estabelecimentos confirmados, estão Alcides Carnes y Tragos, Rigonito Sanduíches e Te Quiero Churros.
Por conta da pandemia da Covid-19, a entrada será restrita a 600 pessoas. "É a regra atual. Ainda vamos oferecer álcool em gel e termos a cobrança do cartão de vacina na entrada", explica Filipe.

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Com 50% do evento montado, a expectativa é estar com tudo pronto até o fim da semana e a programação completa ser divulgada.
"A OktoberFest é um festival que resgata tradições culturais com muita música, gastronomia e diversão. Temos a alegria de trazer esse evento, com a proposta de oferecer ainda mais momentos únicos de entretenimento para o público. E vamos seguir todos os protocolos de segurança necessários, para que todos desfrutem tranquilamente do festival", afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

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