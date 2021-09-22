Vitória terá sua 1ª edição da Oktoberfest com chopes a partir de R$ 14

Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha. Crédito: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images

A Oktoberfest terá mais uma edição no Espírito Santo. Desta vez, o evento desembarca em Vitória no próximo dia 30 de setembro e segue até o feriadão de 12 de outubro - tendo uma pausa entre os dias 4 e 6.

Com entrada franca, a edição será realizada no estacionamento do Shopping Vitória e contará com gastronomia típica alemã, atrações musicais e muita cerveja artesanal. De acordo com a organização, cinco cervejarias participam da festa: Barba Ruiva, Hood, Vikings, Trarko e Casa 107. Vale destacar que os chopes pilsen terão valores a partir de R$ 14 e os demais partem de R$ 15.

"A Oktoberfest ainda terá a apresentação de várias bandas de Domingos Martins e Marechal Floriano, teremos outras bandas locais que tocam sertanejo e rock. Teremos alguns grandes restaurantes no evento, que vão trazer o melhor da culinária", destaca Filipe Pontes, um dos produtores do evento.

Assim, o espectador pode preparar o paladar porque terá muito joelho de porco defumado, Schnitzel com mostarda e salada de batata, Frankfurt Sandwich, Weisswurst a La Chorrillana e Coxiketten Abrasileirado. Os pratos terão preço de partida de R$ 12. Entre os estabelecimentos confirmados, estão Alcides Carnes y Tragos, Rigonito Sanduíches e Te Quiero Churros.

Com 50% do evento montado, a expectativa é estar com tudo pronto até o fim da semana e a programação completa ser divulgada.