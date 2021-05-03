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Pandemia

Alemanha cancela Oktoberfest pelo 2° ano consecutivo devido à Covid-19

Ao anunciar o cancelamento do evento, o premiê da Baviera, disse que a situação da saúde na região ainda é muito incerta para realizar esse tipo de celebração

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 14:39
Oktoberfest em Munique, Alemanha
Oktoberfest, maior de festival de cerveja do mundo acontece na cidade de Munique, na Alemanha. Crédito: Oktoberfest/Divulgação
A Oktoberfest, maior festival de cervejas do mundo com sede em Munique, na Alemanha, foi cancelada nesta segunda-feira (3) pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de coronavírus.
Ao anunciar o cancelamento do evento que estava agendado para o período de 18 de setembro a 3 de outubro, o premiê da Baviera, Markus Söder, disse que a situação da saúde na região ainda é muito incerta para realizar esse tipo de evento, que atrai anualmente cerca de 6 milhões de pessoas.
"Existe o risco de se criarem condições caóticas, já que nas barracas tradicionais, o distanciamento, a máscara e todas as medidas [de prevenção dos contágios] são de aplicação praticamente impossível", disse Söder, durante entrevista coletiva.
Em 2020, a Oktoberfest foi cancelada em abril, enquanto a Alemanha se preparava para um relaxamento gradual de algumas medidas de distanciamento.
Agora, apesar de o país estar avançando em sua campanha de imunização, com mais de 28% da população tendo recebido ao menos uma dose da vacina, ainda vigoram restrições que impedem a abertura de bares e restaurantes e a formação de multidões, mesmo que ao ar livre.
Até esta segunda, a Alemanha registrou mais de 3,4 milhões de casos e 83 mil mortes por coronavírus, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

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