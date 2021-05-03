Alemanha cancela Oktoberfest pelo 2° ano consecutivo devido à Covid-19

Oktoberfest, maior de festival de cerveja do mundo acontece na cidade de Munique, na Alemanha. Crédito: Oktoberfest/Divulgação

Ao anunciar o cancelamento do evento que estava agendado para o período de 18 de setembro a 3 de outubro, o premiê da Baviera, Markus Söder, disse que a situação da saúde na região ainda é muito incerta para realizar esse tipo de evento, que atrai anualmente cerca de 6 milhões de pessoas.

"Existe o risco de se criarem condições caóticas, já que nas barracas tradicionais, o distanciamento, a máscara e todas as medidas [de prevenção dos contágios] são de aplicação praticamente impossível", disse Söder, durante entrevista coletiva.

Agora, apesar de o país estar avançando em sua campanha de imunização, com mais de 28% da população tendo recebido ao menos uma dose da vacina, ainda vigoram restrições que impedem a abertura de bares e restaurantes e a formação de multidões, mesmo que ao ar livre.