Artistas do ES falam da importância do “Tocou, Pocou” em suas carreiras

Mais de 200 músicas, 100 artistas e um total de 52 semanas. Esses números são apenas um pequeno retrato do que é o “Tocou, Pocou”, o quadro musical do HZ, que está completando um ano de muito som. E o melhor, som capixaba. Nesse tempo, diversos músicos do Espírito Santo passaram por aqui trazendo suas novidades, como singles, álbuns e EPs.

No “Tocou, Pocou”, cada lançamento é apresentado através de um vídeo especial, em um compilado com as faixas da semana, além de outras informações em forma de texto, com mais detalhes e curiosidades que, muitas vezes, apenas o HZ tem. É um trabalho de curadoria e valorização para cada investimento feito por quem faz música - muitas vezes, de forma independente.

"A ideia do quadro surgiu depois de algum tempo que eu fazia a curadoria de lançamentos semanais com artistas do país inteiro no antigo Divirta-se (site de entretenimento anterior ao HZ). De repente, vi que a demanda de artistas locais querendo um espaço aumentou - e muito. Assim, resolvi criar o 'Tocou, Pocou', que precisava de uma cara para apresentar os artistas, já que não sou muito extrovertido para vídeo. E o Felipe Khoury chegou junto com o HZ, nessa época, e casou certinho. Fico feliz em termos um espaço para mostrar o trabalho de uma galera talentosíssima que temos no ES", explica o editor de HZ, Erik Oakes.

Os artistas Renan, Luiza Dutra, Vk Mac e Alinne Garruth estão sempre no "Tocou, Pocou" Crédito: Ellen Ribeiro/Marcela Bicalho/Willyans Thiago da Silva/Divulgação

Do rap ao indie, passando pelo reggae, gospel, sertanejo, samba, pagode, trap, lofi, pop, chegando até a MPB. Não importa o gênero musical, todos os estilos são bem vindos no “Tocou, Pocou”. Fica até difícil encontrar alguma música que não agrade aos seus ouvidos, afinal o nosso espaço é democrático e eclético.

Nomes como VK Mac, Tibery, Budah, Cesar MC, Douglas Lopes, Amaro Lima, Macucos, Alemão do Forró, Luiza Dutra, Pura Vida, Morenna, Renan, Ananda Marçal, Pedro Perez, Alinne Garruth, Chorou Bebel, Maré Tardia, Mari Chamon, Offvince, Pedro Seschini e muitos outros já estiveram presentes no quadro.

Através do “Tocou, Pocou”, diversos artistas tiveram - e ainda têm - a oportunidade de divulgar os seus lançamentos no maior portal midiático do Estado, o jornal A Gazeta. É uma forma de fortalecer, principalmente, quem está no início da carreira, com o cantor Renan Burlamaqui. Para ele, o quadro teve extrema importância no ano de 2022.

“O ‘Tocou, Pocou’ funcionou como uma janela de comunicação muito importante para mim nesse meu primeiro ano de carreira. Eu estava em busca de expandir mais a minha base de ouvintes e seguidores. O quadro possibilitou que muita gente conseguisse escutar a minha voz pela primeira vez lá. Eu sei que esse início é complicado, por isso fico muito grato por contar com quem confia no nosso trabalho”

Mas não é só quem está começando que acredita na importância do “Tocou, Pocou”, vários destaques da cena capixaba também revelaram sua gratidão ao quadro do HZ. “Estou passando aqui para parabenizar o ‘Tocou,’ que está completando o seu primeiro ano. É muito importante para nós, artistas, ter um meio de comunicação que se compromete em compartilhar o nosso trabalho, os nossos lançamentos”, disse o rapper Vk Mac.

A ex-participante do The Voice Brasil (TV Globo), Luiza Dutra, também falou sobre a iniciativa do quadro do HZ para a música capixaba. Para ela, o “Tocou, Pocou” serve como uma plataforma de divulgação e incentivo para os artistas.

“Eu entendo o ‘Tocou, Pocou’ como uma iniciativa muito importante para a cultura capixaba. Ao mesmo tempo que incentiva a sociedade a consumir a arte produzida aqui no Estado, também oferece para os artistas um espaço de divulgação que, há algum tempo, era muito mais difícil e escasso dentro da imprensa capixaba”

A cantora Alinne Garruth também mandou uma mensagem de carinho ao quadro musical.“Eu amo o ‘Tocou, Pocou’. Nós, do Espírito Santo, sabemos que o portal A Gazeta é um dos veículos mais influentes no Estado. Por isso, poder ocupar esse espaço de divulgação como artista, é realmente um privilégio e um grande incentivo para o nosso trabalho. Só tenho a agradecer esse primeiro ano sempre valorizando a cultura capixaba”.



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"PRODUZIU, POCOU"

É claro que também não poderia ficar de fora dessa festa as pessoas que estão por trás desses grandes sons. Nos bastidores, muita gente trabalha bastante para conseguir produzir música no Espírito Santo. Um desses exemplos é o produtor musical Helanderson Guimarães Junior, mais conhecido como Batata Beats, da gravadora Rapnoscliv.

“A maioria dos artistas que eu trabalho é ligado ao rap, trap e funk. E vários desses músicos atuam de forma independente. O ‘Tocou’ oferece esse espaço para ajudar no mainstream de quem está começando. A galera tem essa vontade de aparecer no quadro, de ver sua música lá. E eu, como produtor, fico muito feliz em também contar com o apoio de vocês nessa jornada”, ressaltou Batata.

Quem também fez questão de agradecer o “Tocou, Pocou” foi o produtor musical Tibery. O capixaba, que está por trás de grandes hits como “Dai a Cesar o Que É de Cesar” e “Poetas no Topo 3.3, Pt.1”, acredita que a música do nosso Estado deve crescer ainda mais por conta de iniciativas como o quadro do HZ.

“Queria parabenizar vocês por esse um ano maravilhoso, cheio de trabalho e muita dedicação. Nós, que representamos a música capixaba e brasileira, somos muito gratos por iniciativas como essa. Precisamos disso, espero que muitos nomes possam surgir daí e que grandes nomes também possam passar por aí. Desejo que cada vez mais a música capixaba possa crescer e influenciar as pessoas”, frisou Tibery.