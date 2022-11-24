ES investe R$ 16 milhões nos Editais da Cultura que serão abertos no dia 30

Governo lança Editais da Cultura 2022 Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta quarta-feira (23), os Editais da Cultura 2022 com o investimento de R$ 16 milhões, um aumento de R$ 2 milhões em relação à última edição. Com recursos provenientes do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), os artistas e demais fazedores culturais de todas as regiões do Espírito Santo poderão acessar os Editais a partir da próxima quarta-feira (30).

De acordo com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), a abertura das inscrições está prevista para o início de dezembro pela plataforma Mapa Cultural. Ao todo, os Editais da Cultura 2022 terão mais de 439 prêmios em projetos culturais e contarão com várias novidades, como a inclusão de recursos de acessibilidade do conteúdo.

A medida atende reivindicações de diversos setores e busca tornar os Editais mais acessíveis. “A política dos Editais é transparente e gera mais oportunidades a cada ano. O Espírito Santo produz muita cultura e hoje é uma influência positiva a nível nacional. Vemos a cultura como uma forma de empreender e gerar renda”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, observa que os Editais da Cultura contaram com um aumento significativo nos investimentos nos últimos anos. "Isso demonstra o nosso empenho em desenvolver e cuidar da cultura capixaba e a visão do governador Renato Casagrande. Estamos diante de um novo ciclo para a nossa cultura e consolidação dessas políticas como prioridade no Governo do Estado”, declarou.

EDITAIS

De acordo com a gerente do Funcultura, Catarina Linhales, os Editais deste ano foram agrupados de acordo com o objeto, a fim de facilitar ao proponente a escolha do melhor edital, conforme o projeto que pretende inscrever. Também foram mantidas as fases de impugnação e recursos das decisões, tanto na fase de validação das inscrições quanto no resultado da seleção.

“Temos os editais de Patrimônio Cultural, Culturas Tradicionais, Transversais e Linguagens Artísticas, sempre com diversas linhas de fomento, para contemplar projetos de produção, difusão e projetos livres. De modo geral, os editais das linguagens artísticas foram organizados com linhas de produção (Edital de Produção Musical, Produção Literária, Produção Audiovisual) e outros editais para difusão, nas mesmas linguagens (Difusão Audiovisual, Difusão Musical)”, enfatizou Linhales.

Governo lança Editais da Cultura 2022 Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES

Uma novidade é sobre o Edital de Diversidade Cultural, que vai contar com duas novas linhas de fomento publicadas pela primeira vez. A primeira é a “Culturas da Diversidade”, voltada para iniciativas que contemplem as manifestações culturais voltadas à construção e afirmação de identidades de gênero e raça, com o objetivo de trazer a reflexão, promoção e projeção de grupos populacionais específicos, como a comunidade LGBTI+, negra, indígena, da mulher, entre outras.

Já a outra linha de fomento se chama “Meu Primeiro Edital”, dedicada para proponentes que nunca foram selecionados por algum edital Funcultura, com a porcentagem especificada de 25% das vagas destinadas a pessoas com mais de 60 anos. Em breve, a Secult vai divulgar as datas dos plantões tira-dúvidas que serão transmitidos por lives nas redes sociais, além de e-mail e um canal direto pelo WhatsApp.

ACESSIBILIDADE

A Secult também simplificou e adaptou os textos e o design dos editais para deixar mais inclusivos. A simplificação dos textos dos editais manteve os procedimentos de inscrição e seleção, visando à transparência, acesso democrático, isonomia, impessoalidade e igualdade de condições na avaliação e seleção.