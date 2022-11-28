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Teatro

Ator capixaba realiza turnê no México com espetáculo teatral

Luiz Carlos Cardoso volta ao país da América Central para apresentar a peça "Vermelho", juntamente com o mexicano Leo Bautista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 15:16

Luiz Carlos Cardoso (direita) volta ao México para apresentar a peça
Luiz Carlos Cardoso (direita) volta ao México para apresentar a peça "Vermelho", juntamente com o mexicano Leo Bautista Crédito: Divulgação/Secult
Tem capixaba ganhando os palcos do mundo. O ator Luiz Carlos Cardoso está no México para apresentar o espetáculo "Vermelho", montado em parceria com o ator mexicano Leo Bautista.
A turnê terá apresentações nos meses de novembro e dezembro, contando com o apoio da Secretaria de Cultura da Cidade do México e do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), via edital 001/2022, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). O retorno ao México ocorre cinco anos após sua primeira passagem por lá.
"Vermelho" fez pré-estreia no Centro Cultural Brasil-México, na Embaixada do Brasil na capital mexicana, em 2017. Logo depois, estreou no Teatro Municipal Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, e fez temporada no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, no ano seguinte.
Desta vez, a peça será apresentada de forma gratuita e em bairros periféricos da capital mexicana e em Cuernavaca, mais ao sul do país.
“Essa história começou em 2012, quando Leo e eu nos conhecemos. Desde então, conversamos e desenvolvemos um trabalho que falasse de uma América Latina que temos nas memórias afetivas, nas memórias corporais, no nosso olhar sobre essa terra onde vivemos e tanto nos inspira”, disse Luiz Carlos Cardoso.
A trilha sonora do espetáculo foi composta pela musicista cachoeirense Alessandra Biato. "Vermelho" conta histórias de homens e mulheres comuns, que vivem o cotidiano latino.
"Um homem vermelho. Um homem latino. Um homem em muitos. Um homem só. Suas histórias, seus caminhos, seus encontros. Falar de si é falar da história de seus antepassados, é falar das histórias de sua mãe, de seus amores, na cozinha, na rua, na infância, no futuro", diz a sinopse.
*Com informações da Secult

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