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Música

Bhaskar lança "Lost Generation" em parceria com Moguai; ouça

A letra do novo lançamento traz uma mensagem de esperança sobre não sermos uma geração perdida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 10:00

DJ Bhaskar se apresenta neste sábado (11)
DJ Bhaskar Crédito: Divulgação
Unindo novamente as habilidades de mestres em uma parceria explosiva, Bhaskar e Moguai apresentam "Lost Generation", faixa que foge da estrutura pop e entrega uma construção progressiva única.
Impactando os ouvintes com sua sonoridade, a letra da música traz uma mensagem de esperança sobre não sermos uma geração perdida. "Quando recebi a ideia inicial da ‘Lost Generation', já fiquei apaixonado pela música. Consegui absorver a profundidade e a mensagem que o Moguai queria passar, e juntos potencializamos isso na produção. Essa música é diferente, e tenho certeza que ela vai tocar muitas pessoas, como tocou a gente", conta Bhaskar.
Considerada pelos artistas como uma track espiritual, essa é uma daquelas músicas que quando ouvimos, sentimos o poder. Para Moguai, ela "Traz a você uma espécie de sentimento e atmosfera espiritual. Pensei em Goa Parties na Índia ou Ibiza quando a produzimos".
Os artistas já trabalharam juntos em "Shadows", que soma atualmente mais de 1 milhão de streams no Spotify, e com a repercussão que a primeira collab teve, só nos resta esperar por uma grande sonzera de novo. O arranjo é um dos grandes pontos da faixa, principalmente na versão extended, crescendo até o break e entregando o ápice de "Lost Generation".
Além do lançamento, Bhaskar está cheio de novidades! No próximo mês acontecerá o primeiro evento da série de lives Follow The Sun, que desta vez será em forma presencial com público, e para o início de 2023 já está marcada a apresentação no EDC México e o lançamento de “Tina”.
E por falar em futuro, Moguai conta que não vê a hora de se reencontrar com os fãs brasileiros e adiciona que se conecta muito bem com o público daqui, além de amar trabalhar com produtores do país.

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