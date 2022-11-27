Bhaskar lança "Lost Generation" em parceria com Moguai; ouça

DJ Bhaskar Crédito: Divulgação

Unindo novamente as habilidades de mestres em uma parceria explosiva, Bhaskar e Moguai apresentam "Lost Generation", faixa que foge da estrutura pop e entrega uma construção progressiva única.

Impactando os ouvintes com sua sonoridade, a letra da música traz uma mensagem de esperança sobre não sermos uma geração perdida. "Quando recebi a ideia inicial da ‘Lost Generation', já fiquei apaixonado pela música. Consegui absorver a profundidade e a mensagem que o Moguai queria passar, e juntos potencializamos isso na produção. Essa música é diferente, e tenho certeza que ela vai tocar muitas pessoas, como tocou a gente", conta Bhaskar.

Considerada pelos artistas como uma track espiritual, essa é uma daquelas músicas que quando ouvimos, sentimos o poder. Para Moguai, ela "Traz a você uma espécie de sentimento e atmosfera espiritual. Pensei em Goa Parties na Índia ou Ibiza quando a produzimos".

Os artistas já trabalharam juntos em "Shadows", que soma atualmente mais de 1 milhão de streams no Spotify, e com a repercussão que a primeira collab teve, só nos resta esperar por uma grande sonzera de novo. O arranjo é um dos grandes pontos da faixa, principalmente na versão extended, crescendo até o break e entregando o ápice de "Lost Generation".

Além do lançamento, Bhaskar está cheio de novidades! No próximo mês acontecerá o primeiro evento da série de lives Follow The Sun, que desta vez será em forma presencial com público, e para o início de 2023 já está marcada a apresentação no EDC México e o lançamento de “Tina”.