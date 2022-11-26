Chemical Surf lança “Without You” durante turnê pela América do Norte

O duo Chemical Surf Crédito: Instagram/@chemicalsurf

A dupla brasileira Chemical Surf, formada pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches, acaba de lançar o single “Without You” em meio a uma turnê internacional. Disponível em todas as plataformas digitais, o novo lançamento chega pela R.I.P. Genres Records, gravadora criada pelo próprio duo.

“Without You” chega com uma letra que é uma verdadeira declaração de amor em batidas leves para as pistas de dança e as plataformas de streaming. Ela é uma parceria com Ghabe e Mevil, novos nomes promissores da cena eletrônica nacional com os quais a dupla já havia produzido anteriormente.

“Sempre gostamos de trabalhar em ideias de novos talentos, mas nunca pegamos músicas que já estão praticamente prontas, como fazem alguns ‘grandes’ artistas, só pra assinar o nome na frente e levar a fama. Se alguém nos mandar uma música com algum vocal legal ou algum elemento que nos chame atenção e nos atice a querer trabalhar, vamos tentar trazer nossa cara pra isso”, comentam os irmãos.

“Assim como temos feito com o Ghabe - ele sempre nos manda vocais originais que tem criado com outros vocalistas brasileiros -, quando gostamos e achamos que podemos acrescentar na ideia, trabalhamos na construção da música, como foi o caso da ‘Without you’”, completam.

Em uma carreira consolidada no Brasil, com diversas passagens pelo Rock in Rio e Lollapalooza, além do Ultra Music Festival Brasil e Electric Daisy Carnival Brasil, por exemplo, Chemical Surf segue uma trajetória cada vez mais global. A dupla, ainda, vive um 2022 repleto de shows importantes, como no Tomorrowland Bélgica e no Ushuaïa Ibiza.