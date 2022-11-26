Sambas-enredo do Carnaval do Rio 2023 já estão no streaming; ouça aqui

Capa e contra-capa do disco de Sambas de Enredo 2023 das escolas do Rio Crédito: Divulgação

Historicamente procurado nas prateleiras das lojas nesta época do ano, o álbum completo com os sambas-enredo do próximo Carnaval do Rio de Janeiro chega primeiro ao streaming neste ano. A partir deste sábado (26), os sambistas animados com a folia de 2023 podem ouvir as doze faixas das escolas do Grupo Especial em plataformas como Spotify, Deezer e outros serviços de música.

Na verdade, o lançamento acontece desde o dia 12 deste mês, quando foram divulgadas as quatro primeiras faixas: os sambas das escolas Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Salgueiro e Portela.

No dia 19, saiu o segundo EP com os sambas de Império Serrano, Viradouro, Imperatriz e Mangueira.

Neste sábado, 26, o público vai poder ouvir os sambas da Unidos da Tijuca, Mocidade, Grande Rio e Beija-Flor. Vale lembrar que as faixas são disponibilizadas em conjunto com a exibição do programa "Seleção do Samba", da TV Globo, que vai ao ar após a Central da Copa.

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), as vendas em versão CD físico, para colecionadores, serão inciadas em dezembro.

A produção do álbum foi feita pelo consagrado instrumentista Alceu Maia, um dos maiores cavaquinistas do país atuante em produções de centenas de artistas brasileiros. Na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), a coordenação da produção ficou sob responsabilidade de Hélio Motta, vice-presidente da entidade.

"Fizemos um disco de estúdio, mais limpo, para apresentar os sambas a quem não conhece ainda. É o nosso cartão de visitas diante de ouvintes no mundo inteiro, sem deixar de focar também no público que mais consome o espetáculo, apaixonado pela festa e que a acompanha o ano todo", diz Motta.

Nas imagens da capa e na contracapa do CD vemos Demerson D'Alvaro, da Grande Rio, que interpretou o orixá Exu na escola campeã do Carnaval passado, envolto pelas cores de todas as agremiações. Selminha Sorriso, porta-bandeira da atual vice-campeã Beija-Flor, estampa o verso.