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Música

Chris Brown afirma que fará shows no Brasil: ‘Não esqueci de vocês’

Cantor também se apresenta na Europa com a ‘Under The Influence Tour’ em 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 08:06

O cantor Chris Brown
O cantor Chris Brown Crédito: Instagram/@chrisbrownofficial
Chris Brown afirmou, no sábado, 26, que fará shows no Brasil com a próxima turnê Under The Influence. A declaração veio depois do anúncio da viagem mundial com a sua música - em novembro, ele lançou o disco BREEZY - It’s Giving Christmas.
Ao revelar no Instagram as cidades europeias por onde se apresentará a partir de fevereiro de 2023, fãs do artista pediram para ele visitar outros locais, como o Brasil.
"Não esqueci de vocês... Só posso dizer que estou indo", escreveu Brown em seus Stories.
Com promessas para apresentações no Japão e na Austrália, o rapper passa por Londres, na Inglaterra; Paris, na França; Berlim, na Alemanha; Bruxelas, na Bélgica; Amsterdam, na Holanda
"Novas datas devem ser adicionadas", legendou ele no post do anúncio da turnê Under The Influence.

Confira as datas da turnê europeia abaixo:

  • 12 de fevereiro - Dublin, na Irlanda
  • 14 de fevereiro - Londres, na Inglaterra
  • 15 de fevereiro - Londres, na Inglaterra
  • 19 de fevereiro - Birmingham, na Inglaterra
  • 20 de fevereiro - Glasgow, na Escócia
  • 21 de fevereiro - Manchester, na Inglaterra
  • 24 de fevereiro - Paris, na França
  • 26 de fevereiro - Zurich, na Suíça
  • 28 de fevereiro - Oberhausen, na Alemanha
  • 1º de março - Berlim, na Alemanha
  • 3 de março - Bruxelas, na Bélgica
  • 4 de março - Munique, na Alemanha
  • 6 de março - Amsterdam, na Holanda

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