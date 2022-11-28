Chris Brown afirma que fará shows no Brasil: ‘Não esqueci de vocês’

Chris Brown afirmou, no sábado, 26, que fará shows no Brasil com a próxima turnê Under The Influence. A declaração veio depois do anúncio da viagem mundial com a sua música - em novembro, ele lançou o disco BREEZY - It’s Giving Christmas.
Ao revelar no Instagram as cidades europeias por onde se apresentará a partir de fevereiro de 2023, fãs do artista pediram para ele visitar outros locais, como o Brasil.
"Não esqueci de vocês... Só posso dizer que estou indo", escreveu Brown em seus Stories.
Com promessas para apresentações no Japão e na Austrália, o rapper passa por Londres, na Inglaterra; Paris, na França; Berlim, na Alemanha; Bruxelas, na Bélgica; Amsterdam, na Holanda
"Novas datas devem ser adicionadas", legendou ele no post do anúncio da turnê Under The Influence.
Confira as datas da turnê europeia abaixo:
- 12 de fevereiro - Dublin, na Irlanda
- 14 de fevereiro - Londres, na Inglaterra
- 15 de fevereiro - Londres, na Inglaterra
- 19 de fevereiro - Birmingham, na Inglaterra
- 20 de fevereiro - Glasgow, na Escócia
- 21 de fevereiro - Manchester, na Inglaterra
- 24 de fevereiro - Paris, na França
- 26 de fevereiro - Zurich, na Suíça
- 28 de fevereiro - Oberhausen, na Alemanha
- 1º de março - Berlim, na Alemanha
- 3 de março - Bruxelas, na Bélgica
- 4 de março - Munique, na Alemanha
- 6 de março - Amsterdam, na Holanda