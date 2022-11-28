Chris Brown afirma que fará shows no Brasil: ‘Não esqueci de vocês’

O cantor Chris Brown Crédito: Instagram/@chrisbrownofficial

Chris Brown afirmou, no sábado, 26, que fará shows no Brasil com a próxima turnê Under The Influence. A declaração veio depois do anúncio da viagem mundial com a sua música - em novembro, ele lançou o disco BREEZY - It’s Giving Christmas.

Ao revelar no Instagram as cidades europeias por onde se apresentará a partir de fevereiro de 2023, fãs do artista pediram para ele visitar outros locais, como o Brasil.

"Não esqueci de vocês... Só posso dizer que estou indo", escreveu Brown em seus Stories.

Com promessas para apresentações no Japão e na Austrália, o rapper passa por Londres, na Inglaterra; Paris, na França; Berlim, na Alemanha; Bruxelas, na Bélgica; Amsterdam, na Holanda

"Novas datas devem ser adicionadas", legendou ele no post do anúncio da turnê Under The Influence.

Confira as datas da turnê europeia abaixo: