Biel se envolve em briga após show de Gusttavo Lima em SP Crédito: Reprodução/Twitter

O cantor Biel se envolveu em uma briga após show de Gusttavo Lima em São Paulo, no sábado, dia 26. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o artista aparece dando socos e chutes em um homem enquanto apanhava de outro em um estacionamento. O conflito acabou quando um policial bateu no músico com um cassetete.

O funkeiro disse, neste domingo, 27, que ele, sua mulher, Tays Reis, e os amigos foram atacados por um homem na saída do show. "Ele estava totalmente desequilibrado. Chegou dando murro na gente, acertando a Taís, me acertando, acertando quem estava ao redor, acertando meu amigo. Eu não tenho sangue de barata, desculpa", comentou nos Stories do Instagram.

?MEU DEUS! Biel foi visto envolvido numa briga na saída do show do Gustavo Lima, em São Paulo. No vídeo da pra ver a Tays chorando, impedida de separar. pic.twitter.com/3AAN4N8Nnv — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

Pai de Pietra, fruto do relacionamento com Tays, o cantor disse que deixou a criança com a sogra para aproveitar o show do sertanejo. "Olha como a gente finaliza a noite. Então, estou aqui para me retratar sobre o que aconteceu ontem (sábado). Nós vamos tomar as medidas cabíveis, podem ter certeza disso".

Biel também questionou a intenção de quem publicou o vídeo nas redes sociais. "Quero ver quem que no meu lugar não teria a mesma reação quando você ver sua mulher tomando soco e esbarrão, e postam como se eu fosse o vilão e tivesse começado aquilo ali", finalizou.