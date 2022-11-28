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Biel se envolve em briga após show de Gusttavo Lima em SP

Cantor se pronunciou sobre polêmica após vídeo viralizar nas redes sociais; policial usou cassetete para apartar discussão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 07:43

Biel se envolve em briga após show de Gusttavo Lima em SP
Biel se envolve em briga após show de Gusttavo Lima em SP Crédito: Reprodução/Twitter
O cantor Biel se envolveu em uma briga após show de Gusttavo Lima em São Paulo, no sábado, dia 26. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o artista aparece dando socos e chutes em um homem enquanto apanhava de outro em um estacionamento. O conflito acabou quando um policial bateu no músico com um cassetete.
O funkeiro disse, neste domingo, 27, que ele, sua mulher, Tays Reis, e os amigos foram atacados por um homem na saída do show. "Ele estava totalmente desequilibrado. Chegou dando murro na gente, acertando a Taís, me acertando, acertando quem estava ao redor, acertando meu amigo. Eu não tenho sangue de barata, desculpa", comentou nos Stories do Instagram.
Pai de Pietra, fruto do relacionamento com Tays, o cantor disse que deixou a criança com a sogra para aproveitar o show do sertanejo. "Olha como a gente finaliza a noite. Então, estou aqui para me retratar sobre o que aconteceu ontem (sábado). Nós vamos tomar as medidas cabíveis, podem ter certeza disso".
Biel também questionou a intenção de quem publicou o vídeo nas redes sociais. "Quero ver quem que no meu lugar não teria a mesma reação quando você ver sua mulher tomando soco e esbarrão, e postam como se eu fosse o vilão e tivesse começado aquilo ali", finalizou.

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