Farofa da Gkay será transmitida no Multishow e Globoplay

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhõesGkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões Crédito: Eduardo Knapp/FolhapressEduardo Knapp/Folhapress

Quem achava que a Farofa da Gkay não tinha mais para onde crescer, se engana. A festa de aniversário mais disputada no Brasil ao reunir várias celebridades e influenciadores será transmitida ao vivo na televisão. O anúncio foi feito pela própria Gessica Kayane em seu Instagram.

"Meu povo, vocês pediram transmissão da Farofa da Gkay. E o que vocês pedem que eu não faço? Pode botar a fofoqueira que mora dentro de vocês para comemorar. Finalmente chegou o grande dia. A Farofa vai ser transmitida ao vivo no Multishow e no Globoplay", disse ela no vídeo, já adiantando a primeira atração.

"Você vai poder acompanhar tudo, os bastidores, os bafos, os shows. E falando em show, Pedro Sampaio é presença garantida", disse ela sobre seu festão de 30 anos.

Outra novidade será uma premiação para a pessoa mais beijoqueira do evento, que acontecerá em Fortaleza nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.