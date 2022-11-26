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Farofa da Gkay será transmitida no Multishow e Globoplay

Anúncio foi feito pela própria Gkay. Festa acontecerá em Fortaleza nos dias 5, 6 e 7 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 09:42

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões
Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhõesGkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões Crédito: Eduardo Knapp/FolhapressEduardo Knapp/Folhapress
Quem achava que a Farofa da Gkay não tinha mais para onde crescer, se engana. A festa de aniversário mais disputada no Brasil ao reunir várias celebridades e influenciadores será transmitida ao vivo na televisão. O anúncio foi feito pela própria Gessica Kayane em seu Instagram.
"Meu povo, vocês pediram transmissão da Farofa da Gkay. E o que vocês pedem que eu não faço? Pode botar a fofoqueira que mora dentro de vocês para comemorar. Finalmente chegou o grande dia. A Farofa vai ser transmitida ao vivo no Multishow e no Globoplay", disse ela no vídeo, já adiantando a primeira atração.
"Você vai poder acompanhar tudo, os bastidores, os bafos, os shows. E falando em show, Pedro Sampaio é presença garantida", disse ela sobre seu festão de 30 anos.
Outra novidade será uma premiação para a pessoa mais beijoqueira do evento, que acontecerá em Fortaleza nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.
A influenciadora disse que deve gastar uns R$ 8 milhões neste ano com a Farofa da Gkay. Os convites já foram entregues - num saco de lixo, em homenagem ao desfile da Balenciaga (marca que Gkay ama) - e a paraibana vai até fretar um avião para os convidados.

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