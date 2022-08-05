Gkay cai em pegadinha ao ganhar bolsa inspirada em saco de lixo de R$ 9 mil

Gkay cai em brincadeira de Lucas Rangel. Crédito: Instagram/@gessicakayane

A bolsa da Balenciaga inspirada em um saco de lixo, que custa R$ 9 mil e que está causando frisson na internet, é o mais novo item dos sonhos da humorista e influenciadora digital Gkay. Recentemente, ela comprou o tênis "destruído e sujo" da mesma marca, o Paris Sneaker, por R$ 10 mil, que também viralizou na web.

Sabendo do desejo da amiga, o influenciador digital Lucas Rangel resolveu "trollar" Gkay e publicou o vídeo da "pegadinha" na quarta-feira, 3, nas redes sociais.

As imagens mostram a humorista surpresa, sem acreditar que o influencer conseguiu a peça para ela. "Mentira! Não tem como você ter conseguido", disse. "Você não tem os contatos, quem tem sou eu. Abre o presente", emendou Rangel.

Ao abrir a embalagem, Gkay descobre que caiu em uma brincadeira e sai batendo com a "bolsa fake" no amigo. "Idiota. Você brincou com meu sonho."