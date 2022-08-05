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Pegadinha

Gkay cai em pegadinha ao ganhar bolsa inspirada em saco de lixo de R$ 9 mil

'Você brincou com meu sonho', disse a comediante ao amigo, o influenciador digital Lucas Rangel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 09:52

Gkay cai em brincadeira de Lucas Rangel.
Gkay cai em brincadeira de Lucas Rangel. Crédito: Instagram/@gessicakayane
A bolsa da Balenciaga inspirada em um saco de lixo, que custa R$ 9 mil e que está causando frisson na internet, é o mais novo item dos sonhos da humorista e influenciadora digital Gkay. Recentemente, ela comprou o tênis "destruído e sujo" da mesma marca, o Paris Sneaker, por R$ 10 mil, que também viralizou na web.
Sabendo do desejo da amiga, o influenciador digital Lucas Rangel resolveu "trollar" Gkay e publicou o vídeo da "pegadinha" na quarta-feira, 3, nas redes sociais.
As imagens mostram a humorista surpresa, sem acreditar que o influencer conseguiu a peça para ela. "Mentira! Não tem como você ter conseguido", disse. "Você não tem os contatos, quem tem sou eu. Abre o presente", emendou Rangel.
Ao abrir a embalagem, Gkay descobre que caiu em uma brincadeira e sai batendo com a "bolsa fake" no amigo. "Idiota. Você brincou com meu sonho."
O influenciador digital pegou um saco de lixo com a corda vermelha, tal qual um dos modelos da Balenciaga, e o embalou em uma sacola antiga da marca.

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