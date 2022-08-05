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Luto no humor

Relembre alguns dos bordões de Jô Soares

Apresentador também foi ator, cineasta, escritor, artista plástico e músico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 08:35

Jô Soares faleceu na madrugada desta sexta-feira (05)
Jô Soares faleceu na madrugada desta sexta-feira (05) Crédito: Folhapress/Folhapress
Ao longo de sua carreira, Jô Soares criou inúmeros bordões que se tornaram populares. Seja por meio de personagens, seja em seu programa de entrevistas, o humorista sabia captar o que as pessoas gostariam de ouvir e de repetir no seu dia a dia. Jô morreu na madrugada desta sexta-feira, 5. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Veja aqui algumas dessas frases:

"Não querendo te interromper, e já interrompendo..."
Durante suas entrevistas
"Vice não fala"
Referência clara ao então vice-presidente Aureliano Chaves.
"Vamos malhar?"
Professora de ginástica interpretada por ele, no auge de seu corpito.
"Cala-te boca, tem pai que é cego"
A um pai que fingia não notar que o filho era homossexual, ao fazer cursos de maquiagem, balé e corte e costura.
"É o meu jeitinho"
Rochinha, o tímido desengonçado que causava inveja nos homens por andar com o mulherão Liliane (Magda Cotrofe)
"Não quero meu nome em bocas Matildes"
Da sogra que conversava com a filha pelo telefone deitada numa banheira de espuma com uma toalha na cabeça
"Soniiinho"
Do bebê Filico, que rezava e esfregava os olhinhos quando ouvia comentários sobre assuntos de gente grande como a inflação brasileira;
"Cala a boca, Batista"
Irmão Carmelo, que não deixava seu dentuço colega de sacristia (Eliezer Mota) pronunciar uma palavra;
"Me devolve pro tubo"
Paciente despertado do coma que encontrava o mundo de ponta-cabeça e pedia para ser novamente induzido à condição de inconsciente.

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