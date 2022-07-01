Gyka: app da marca de roupas da Gkay foi feito por capixabas

O app “GYKA by Gkay” foi desenvolvido por uma startup capixaba Crédito: Divulgação

Não adianta contestar, o mundo dos influenciadores digitais está cada dia maior e mais poderoso. Os milhões de seguidores e, consequentemente, o engajamento gerado por eles se tornou um negócio valioso. Prova disso é Gessica Kayane - conhecida na web como Gkay - que fatura milhões com seu nome. Em março, a paraibana lançou sua própria marca de roupas, a “GYKA by Gkay”.

O lançamento aconteceu com direito a desfile e a presença de famosos como Rafa Uccman, Mc Rebeca e Pequena Lo. A loja digital de roupas e acessórios já acumula quase 600 mil seguidores no Instagram. Um verdadeiro fenômeno das redes sociais para o mundo business. Diante desse rápido crescimento, surgiu uma outra vertente da loja da Gkay, o aplicativo da GYKA. E podem acreditar, a tecnologia do app da artista foi desenvolvida por capixabas.

A promissora startup Converta, dos sócios Victor Mathos e Alexandre Moreira, foi a escolhida para transformar o site da “GYKA by Gkay” em app. Segundo os empresários, a startup possui ferramentas capazes de gerarem um aplicativo, a partir de um ambiente virtual, em apenas 24h.

“Funciona assim, a gente injeta várias informações e transforma o site em um app nativo. Ou seja, convertemos um ambiente que já está pronto para o formato de aplicativo. Nós desenvolvemos uma tecnologia própria que permite realizar esse processo de forma rápida, com alto dinamismo, produção e valor mais acessível. Fazemos isso em apenas 24h”, revela Victor.

Alexandre Moreira e Victor Mathos desenvolveram o app da “GYKA by Gkay” Crédito: Digulgação

De acordo com o capixaba, a ideia do projeto impressionou a equipe da influenciadora digital que decidiu aceitar a proposta. “Vimos nela (Gkay) um potencial para uma parceria de grande sucesso. A marca tinha sido lançada recentemente, 100% digital. Pensamos: ‘Por que não agregar com a nossa tecnologia?’. Então apresentamos o nosso projeto e tivemos um retorno positivo, foram muito solícitos”, contou Mathos.

Poucas horas após o lançamento, o app alcançou mais de 50 mil downloads e chegou ao topo das lojas de aplicativos. Com o sucesso das vendas, a própria Gkay deu o feedback sobre a nova interface da sua marca. “Ela agradeceu bastante, falou que foi uma sacada bem pensada e de muito sucesso”, ressaltou Victor.

O app “GYKA by Gkay” foi desenvolvido por uma startup capixaba Crédito: Divulgação

As expectativas dos sócios são as melhores para o futuro, uma vez que eles apostam no universo dos aplicativos como um item indispensável para um negócio hoje em dia. Segundo eles, um app possui diversos diferenciais que agregam no engajamento de uma marca.

“Vimos que muitos empreendedores têm o interesse em ter um app, mas deixavam de lado por conta do preço e da burocracia. Algumas das vantagens do app são a possibilidade de notificação no celular, cupons de desconto exclusivos, campanhas maiores, facilidade no acesso - uma vez que a pessoa está logada - e a experiência virtual como um todo, colocando até um provador virtual”.

O app “GYKA by Gkay” foi desenvolvido por uma startup capixaba Crédito: Divulgação