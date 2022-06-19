Gkay tem visual criticado e rebate: 'Deixa eu ser feia em paz'

A influenciadora e comediante Gkay, 29, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã deste domingo (19) por causa do visual. Acostumada a fazer muitas cirurgias e procedimentos estéticos, ela começou a ser criticada por algumas pessoas por estar "diferente".
"Me sinto realmente menos feia toda vez que vejo a Gkay de peruca loira, sobrancelha descolorida com o short de coração e barriga de fora", disse uma.
"Gkay é igual o Mateus Verdelho: faz de tudo pra ficar feia, a diferença é que ela consegue", postou outra. "A Gkay é só mais um exemplo do motivo de eu ser favorável à distribuição de renda, porque se deixar muita grana acumulada a uma pessoa só ela gasta inventando cirurgia plástica", escreveu outra.
Cansada de ler mensagens desse tipo, Gkay desabafou. "Me deixa ser feia em paz".
A influenciadora tem ficado nos holofotes ultimamente. Recentemente, ela teve uma briga pública com a apresentadora Sonia Abrão depois de não gostar das críticas por parte dela com relação à Farofa custar milhões.
Durante a festa pelos 40 anos da cantora Simaria, Gkay foi entrevistada por um repórter do A Tarde É Sua (RedeTV!) quando de repente começou a criticar Sonia Abrão e seu programa. Em seguida, ela abandonou a entrevista. Sonia respondeu e disse que ela tem baixo nível.