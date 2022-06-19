Gkay tem visual criticado e rebate: 'Deixa eu ser feia em paz'

Gkay Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

A influenciadora e comediante Gkay, 29, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã deste domingo (19) por causa do visual. Acostumada a fazer muitas cirurgias e procedimentos estéticos, ela começou a ser criticada por algumas pessoas por estar "diferente".

"Me sinto realmente menos feia toda vez que vejo a Gkay de peruca loira, sobrancelha descolorida com o short de coração e barriga de fora", disse uma.

"Gkay é igual o Mateus Verdelho: faz de tudo pra ficar feia, a diferença é que ela consegue", postou outra. "A Gkay é só mais um exemplo do motivo de eu ser favorável à distribuição de renda, porque se deixar muita grana acumulada a uma pessoa só ela gasta inventando cirurgia plástica", escreveu outra.

Cansada de ler mensagens desse tipo, Gkay desabafou. "Me deixa ser feia em paz".

A influenciadora tem ficado nos holofotes ultimamente. Recentemente, ela teve uma briga pública com a apresentadora Sonia Abrão depois de não gostar das críticas por parte dela com relação à Farofa custar milhões.

Durante a festa pelos 40 anos da cantora Simaria, Gkay foi entrevistada por um repórter do A Tarde É Sua (RedeTV!) quando de repente começou a criticar Sonia Abrão e seu programa. Em seguida, ela abandonou a entrevista. Sonia respondeu e disse que ela tem baixo nível.

DEIXA EU SER FEIA EM PAZZZZZZZ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA — GKEM (@gessicakayane) June 19, 2022

Se quer ser sub celebridade, vai estar à mercê SIM de receber hate e críticas, tanto boas quanto ruins. Não gosta? Vira anônima.

Se não se importa, continua sendo cosplay de Pato Donald e pronto.

😃👍🏼 — Trakinas De Morango (@GambaDaNeve97) June 19, 2022

E a Gkay que tá mais parecida com a Luisa Sonza do que a própria Luisa Sonza que agora parece com a Madonna que ta parecida com a Pabllo pic.twitter.com/qgaOtexVty — Day (@daybritto) June 18, 2022

A Gkay tinha um lindo corpo . A boca tava perfeita . Pq ela foi mexer nisso tudo ?! Esse distúrbio de imagem e a busca incessante por um padrão inalcançável é triste ! pic.twitter.com/d3z1r6SyTi — Maranhense raro 🐑 (@barroswcb) June 18, 2022

A Gkay é só mais um exemplo do pq sou favorável a distribuição de renda pq se deixar mta grana acumulada pra uma pessoa só ela gasta inventando cirurgia plástica https://t.co/eOSvR2unOk — Paulo Schwab (@uadisluv) June 19, 2022

me sinto realmente menos feia td vez que vejo a gkay de peruca loira sobrancelha descolorida com o short de coraçao e barriga de fora — 🐆 (@laurgoaIs) June 18, 2022