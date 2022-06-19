Dois atores de série da Netflix morrem em acidente de carro no México

Netflix Crédito: Pexels

Dois atores da Netflix morreram em um acidente de carro próximo ao local de gravação da série The Chosen One (O Escolhido, em tradução literal). Outras seis pessoas do elenco e da equipe da produção ficaram feridas após a van em que estavam capotar. O acidente ocorreu na quinta-feira, 16.

Segundo a Associated Press, as autoridades confirmaram as mortes dos atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar. Aparentemente, a equipe estava trabalhando em uma área próxima do município de Santa Rosalía e o acidente ocorreu em uma estrada deserta perto de Mulege, na península de Baixa Califórnia do Sul, um dos estados do México.