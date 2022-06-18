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Televisão

Talitha Morete se retrata ao vivo e agradece apoio de Manoel Soares

Apresentadora do 'É de Casa' pediu desculpas novamente após atitude apontada como racismo estrutural
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 15:45

Talitha Morete
Talitha Morete Crédito: Reprodução/Tv Globo
Talitha Morete voltou a pedir desculpas pela atitude que teve com uma convidada no programa É de Casa da semana passada. Ao pedir que Dona Silene, uma mulher negra, servisse as cocadas que havia feito, a apresentadora foi acusada de racismo.
Ela já havia se retratado nas redes sociais, mas, neste sábado, 18, optou por fazer o mesmo ao vivo, no começo da atração.
"Eu queria começar o programa de hoje pedindo desculpas para você de casa. Eu já fiz isso nas minhas redes sociais, mas quero pedir por aqui também, como já fiz com a Dona Silene semana passada, que eu convidei para vir aqui dividir com a gente uma receita dela de uma cocada maravilhosa", começou Thalita.
"Eu pedi que a dona Silene servisse a cocada que ela fez para a gente, quando, na verdade, eu deveria servi-la. Então, eu errei, quero transformar esse episódio aqui em aprendizado, serviu de aprendizado não só para mim, mas para muita gente", completou.
Thalita também citou novamente o colega de programa Manoel Soares, que no dia do ocorrido se ofereceu para servir as cocadas no lugar de Dona Silene.
"Aproveito para agradecer também ao meu colega Manoel Soares pelo cuidado com a Dona Silene. É muito importante quando a gente está num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos", disse a apresentadora, citando frases do texto que havia publicado dias antes nas redes sociais.

ENTENDA O CASO COM THALITA MORETE

No sábado, 11, dona Silene ensinou o público e os apresentadores a fazer uma receita de cocada. No final do programa, Talitha Morete passou o prato para a convidada e pediu que ela servisse todos que estavam no estúdio.
"Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa e servir todo mundo. Por favor, pode oferecer, que está todo mundo querendo a sua cocada", disse a apresentadora. No mesmo instante, Manoel Soares não deixou que dona Silene (única mulher negra entre os presentes) fosse a pessoa a servir os convidados.
"Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém", ele disse, pegando o prato da mão de Silene.

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