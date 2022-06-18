Ex-BBB Lucas Bissoli encontra húngaro do meme 'rindo de nervoso' em SP

Lucas Bissoli encontra húngaro do meme 'rindo de nervoso' Crédito: Reprodução/Instagram/@bissolilucas

E não é que saiu esse encontro! O ex-BBB Lucas Bissoli postou uma foto, nesta sexta-feira (17), junto com o húngaro András Arató. Para quem não se lembra, o homem de 76 anos viralizou nas redes sociais na época do reality após diversos internautas apontarem uma semelhança entre ele e o capixaba.

O encontro aconteceu em um hotel de São Paulo, onde Arató ficou hospedado para realizar uma campanha publicitária da plataforma GSK. No vídeo publicado por Lucas, ele e o homem do meme 'rindo de nervoso' — como András ficou conhecido — fizeram a famosa “piscadinha” do capixaba.

Em uma breve conversa em inglês com o húngaro, Bissoli acabou “ganhando” um avô virtual. "Estou muito feliz. Ele é meu neto virtual", disse András. Lucas ainda brincou dizendo que deve ter uma família no país europeu.

"Você é meu pai? Eu estou achando que tenho um pezinho na Hungria. Eu devo ter uma família lá", brincou o capixaba.

Só eu q acho eles parecidos?#bbb22



Lucas Bissoli // velhinho do meme pic.twitter.com/gaVwv401di — Rodrigo Memes (@rodrigomemess) January 17, 2022

Na última semana, András publicou em sua página do Facebook que estava vindo para o Brasil. Nesta quinta-feira (16), o húngaro compartilhou diversas fotos nas redes sociais em pontos turísticos de São Paulo. Inclusive, Arató até postou um registro tomando um chope em um boteco.

"Dias difíceis em São Paulo", escreveu na foto segurando um copo de cerveja.