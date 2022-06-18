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"Você é meu pai?"

Ex-BBB Lucas Bissoli encontra húngaro do meme 'rindo de nervoso' em SP

O encontro aconteceu nesta sexta-feira (17), em São Paulo. András Arató, de 76 anos, veio para o Brasil realizar uma campanha publicitária
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 10:20

Lucas Bissoli encontra húngaro do meme 'rindo de nervoso'
Lucas Bissoli encontra húngaro do meme 'rindo de nervoso' Crédito: Reprodução/Instagram/@bissolilucas
E não é que saiu esse encontro! O ex-BBB Lucas Bissoli postou uma foto, nesta sexta-feira (17), junto com o húngaro András Arató. Para quem não se lembra, o homem de 76 anos viralizou nas redes sociais na época do reality após diversos internautas apontarem uma semelhança entre ele e o capixaba.
O encontro aconteceu em um hotel de São Paulo, onde Arató ficou hospedado para realizar uma campanha publicitária da plataforma GSK. No vídeo publicado por Lucas, ele e o homem do meme 'rindo de nervoso' — como András ficou conhecido — fizeram a famosa “piscadinha” do capixaba.
Em uma breve conversa em inglês com o húngaro, Bissoli acabou “ganhando” um avô virtual. "Estou muito feliz. Ele é meu neto virtual", disse András. Lucas ainda brincou dizendo que deve ter uma família no país europeu.
"Você é meu pai? Eu estou achando que tenho um pezinho na Hungria. Eu devo ter uma família lá", brincou o capixaba.
Na última semana, András publicou em sua página do Facebook que estava vindo para o Brasil. Nesta quinta-feira (16), o húngaro compartilhou diversas fotos nas redes sociais em pontos turísticos de São Paulo. Inclusive, Arató até postou um registro tomando um chope em um boteco.
"Dias difíceis em São Paulo", escreveu na foto segurando um copo de cerveja.
Homem do meme 'rindo de nervoso' tomando cerveja em bar de São Paulo
Homem do meme 'rindo de nervoso' tomando cerveja em bar de São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook

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