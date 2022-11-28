14 Bis e Zé Geraldo agitam "Festival de Verão" em Manguinhos, na Serra

A estação mais quente do ano será marcada por boa música no charmoso balneário de Manguinhos, na Serra. Os capixabas podem se preparar para o “Festival de Verão Manguinhos”, com shows da banda 14 Bis, no dia 14 de janeiro, e Zé Geraldo, no dia 28 do mesmo mês, no Espaço Chico Bento. Mas quem quiser começar a festa antes, o local fará uma virada de ano com seis horas de open bar no dia 31 de dezembro.
Uma das atrações mais esperadas deste verão é a banda mineira 14 Bis. Os músicos Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues prometem animar o balneário de Manguinhos no dia 14 de janeiro, às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (1º lote, individual) e R$ 100 (1º lote duplo) e podem ser adquiridos através do site SuperTicket.
Criado no final de 1979, em Belo Horizonte, o 14 Bis tem uma bela trajetória na história da MPB. São vários LPs, CDs e DVDs lançados, além de inúmeros sucessos emplacados como “Planeta Sonho”, “Linda Juventude”, “Canção da América”, “Todo Azul do Mar”, “Caçador de Mim”, entre muitas outras. A abertura do show na Serra ficará a cargo do talentoso Marcelo Ribeiro.
Já no dia 28 de janeiro, o palco será comandado pelo cantor e compositor mineiro Zé Geraldo. Com mais de 30 anos de carreira, o artista tem 16 discos lançados, fora coletâneas e compactos e duas músicas temas de novelas: "Semente de Tudo" (Livre para Voar) e "São Sebastião do Rodeiro" (Paraíso). Os ingressos custam entre R$ 50 (1º lote, individual) e podem ser adquiridos através do site SuperTicket.
Canções como “Cidadão”, “Como diria Dylan” e “Senhorita” são indispensáveis no repertório de seus shows, assim como "Milho aos Pombos", que tornou o artista conhecido em todo o Brasil no Festival MPB-Shell de 1980 promovido pela Rede Globo, em 1981. A Banda BM4 fará participação especial na apresentação em Maguinhos.
RÉVEILLON
A programação do Festival de Verão Manguinhos contempla ainda uma virada de ano com seis horas de festa em área totalmente coberta, com open food e open bar, espaço kids, a tradicional queima de fogos, e claro, muita música boa, com o grupo Beco 48 e Laila Orlande e banda. Os ingressos para curtir a festa no dia 31 de dezembro, às 21h, estão à venda no site SuperTicket e custam entre R$ 270 (1º lote, individual) e R$ 500 (1º lote, duplo).
SERVIÇO
- RÉVEILLON MANGUINHOS 2023
- Data: 31 de dezembro de 2022
- Horário: a partir das 21h
- Local: Espaço Chico Bento Manguinhos
- Ingressos: Primeiro lote: R$270 (individual) / R$500 (duplo) | Segundo lote: R$290 (individual) / R$550 (duplo). Crianças até 8 anos, entrada livre. Até 13 anos: R$ 125
- Pontos de vendas: Chico Bento (Laranjeiras, Jardim da Penha e Manguinhos), Farmácia Santana (Manguinhos) e no site SuperTicket
- Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)
- 14 BIS E MARCELO RIBEIRO
- Local: Espaço Chico Bento Manguinhos
- Data: 14 de janeiro (sábado). Abertura da casa: 18h
- Ingressos: 1º lote: R$60 (individual) / 1º lote: R$100 (duplo)
- Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
- Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)
- ZÉ GERALDO E BANDA BM4
- Local: Espaço Chico Bento Manguinhos
- Data: 28 de janeiro (sábado). Abertura da casa: 18h
- Ingressos: 1º lote R$50 (individual) / 2º lote: R$60 (duplo)
- Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
- Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)