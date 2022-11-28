14 Bis e Zé Geraldo agitam "Festival de Verão" em Manguinhos, na Serra

Zé Geraldo se apresenta no dia 28 de janeiro, em Manguinhos, na Serra Crédito: Divulgação

A estação mais quente do ano será marcada por boa música no charmoso balneário de Manguinhos, na Serra. Os capixabas podem se preparar para o “Festival de Verão Manguinhos”, com shows da banda 14 Bis, no dia 14 de janeiro, e Zé Geraldo, no dia 28 do mesmo mês, no Espaço Chico Bento. Mas quem quiser começar a festa antes, o local fará uma virada de ano com seis horas de open bar no dia 31 de dezembro.

Uma das atrações mais esperadas deste verão é a banda mineira 14 Bis. Os músicos Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues prometem animar o balneário de Manguinhos no dia 14 de janeiro, às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (1º lote, individual) e R$ 100 (1º lote duplo) e podem ser adquiridos através do site SuperTicket

Criado no final de 1979, em Belo Horizonte, o 14 Bis tem uma bela trajetória na história da MPB. São vários LPs, CDs e DVDs lançados, além de inúmeros sucessos emplacados como “Planeta Sonho”, “Linda Juventude”, “Canção da América”, “Todo Azul do Mar”, “Caçador de Mim”, entre muitas outras. A abertura do show na Serra ficará a cargo do talentoso Marcelo Ribeiro.

Já no dia 28 de janeiro, o palco será comandado pelo cantor e compositor mineiro Zé Geraldo. Com mais de 30 anos de carreira, o artista tem 16 discos lançados, fora coletâneas e compactos e duas músicas temas de novelas: "Semente de Tudo" (Livre para Voar) e "São Sebastião do Rodeiro" (Paraíso). Os ingressos custam entre R$ 50 (1º lote, individual) e podem ser adquiridos através do site SuperTicket

Canções como “Cidadão”, “Como diria Dylan” e “Senhorita” são indispensáveis no repertório de seus shows, assim como "Milho aos Pombos", que tornou o artista conhecido em todo o Brasil no Festival MPB-Shell de 1980 promovido pela Rede Globo, em 1981. A Banda BM4 fará participação especial na apresentação em Maguinhos.



RÉVEILLON

A programação do Festival de Verão Manguinhos contempla ainda uma virada de ano com seis horas de festa em área totalmente coberta, com open food e open bar, espaço kids, a tradicional queima de fogos, e claro, muita música boa, com o grupo Beco 48 e Laila Orlande e banda. Os ingressos para curtir a festa no dia 31 de dezembro, às 21h, estão à venda no site SuperTicket e custam entre R$ 270 (1º lote, individual) e R$ 500 (1º lote, duplo).

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