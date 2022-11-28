Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 14 Bis e Zé Geraldo agitam "Festival de Verão" em Manguinhos, na Serra
Pra curtir

14 Bis e Zé Geraldo agitam "Festival de Verão" em Manguinhos, na Serra

Shows nacionais acontecem em janeiro, no Espaço Chico Bento, no balneário da Serra. Além das apresentações, o Festival ainda contempla uma festa de réveillon com seis horas de open bar
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 08:00

Zé Geraldo encerra a 14ª edição do FeNaViola
Zé Geraldo se apresenta no dia 28 de janeiro, em Manguinhos, na Serra Crédito: Divulgação
A estação mais quente do ano será marcada por boa música no charmoso balneário de Manguinhos, na Serra. Os capixabas podem se preparar para o “Festival de Verão Manguinhos”, com shows da banda 14 Bis, no dia 14 de janeiro, e Zé Geraldo, no dia 28 do mesmo mês, no Espaço Chico Bento. Mas quem quiser começar a festa antes, o local fará uma virada de ano com seis horas de open bar no dia 31 de dezembro.
Uma das atrações mais esperadas deste verão é a banda mineira 14 Bis. Os músicos Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues prometem animar o balneário de Manguinhos no dia 14 de janeiro, às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (1º lote, individual) e R$ 100 (1º lote duplo) e podem ser adquiridos através do site SuperTicket.
Criado no final de 1979, em Belo Horizonte, o 14 Bis tem uma bela trajetória na história da MPB. São vários LPs, CDs e DVDs lançados, além de inúmeros sucessos emplacados como “Planeta Sonho”, “Linda Juventude”, “Canção da América”, “Todo Azul do Mar”, “Caçador de Mim”, entre muitas outras. A abertura do show na Serra ficará a cargo do talentoso Marcelo Ribeiro.
Já no dia 28 de janeiro, o palco será comandado pelo cantor e compositor mineiro Zé Geraldo. Com mais de 30 anos de carreira, o artista tem 16 discos lançados, fora coletâneas e compactos e duas músicas temas de novelas: "Semente de Tudo" (Livre para Voar) e "São Sebastião do Rodeiro" (Paraíso). Os ingressos custam entre R$ 50 (1º lote, individual) e podem ser adquiridos através do site SuperTicket.
Canções como “Cidadão”, “Como diria Dylan” e “Senhorita” são indispensáveis no repertório de seus shows, assim como "Milho aos Pombos", que tornou o artista conhecido em todo o Brasil no Festival MPB-Shell de 1980 promovido pela Rede Globo, em 1981. A Banda BM4 fará participação especial na apresentação em Maguinhos.

RÉVEILLON

A programação do Festival de Verão Manguinhos contempla ainda uma virada de ano com seis horas de festa em área totalmente coberta, com open food e open bar, espaço kids, a tradicional queima de fogos, e claro, muita música boa, com o grupo Beco 48 e Laila Orlande e banda. Os ingressos para curtir a festa no dia 31 de dezembro, às 21h, estão à venda no site SuperTicket e custam entre R$ 270 (1º lote, individual) e R$ 500 (1º lote, duplo).

SERVIÇO

  • RÉVEILLON MANGUINHOS 2023
  • Data: 31 de dezembro de 2022 
  • Horário: a partir das 21h
  • Local: Espaço Chico Bento Manguinhos
  • Ingressos: Primeiro lote: R$270 (individual) / R$500 (duplo) | Segundo lote: R$290 (individual) / R$550 (duplo). Crianças até 8 anos, entrada livre. Até 13 anos: R$ 125
  • Pontos de vendas: Chico Bento (Laranjeiras, Jardim da Penha e Manguinhos), Farmácia Santana (Manguinhos) e no site SuperTicket
  • Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)

  • 14 BIS E MARCELO RIBEIRO
  • Local: Espaço Chico Bento Manguinhos
  • Data: 14 de janeiro (sábado). Abertura da casa: 18h
  • Ingressos: 1º lote: R$60 (individual) / 1º lote: R$100 (duplo)
  • Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
  • Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)

  • ZÉ GERALDO E BANDA BM4
  • Local: Espaço Chico Bento Manguinhos
  • Data: 28 de janeiro (sábado). Abertura da casa: 18h
  • Ingressos: 1º lote R$50 (individual) / 2º lote: R$60 (duplo)
  • Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
  • Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)

Veja Também

Batalha de rimas no ES terá R$ 9 mil em prêmios e shows de Dudu, Vk Mac e Afronta MC

Shows de Chrigor, Tiee e Xande agitam torcida do ES pelo Brasil na Copa

Titãs anunciam show extra em SP da turnê que reunirá integrantes originais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba manguinhos Música Réveillon Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados