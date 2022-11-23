Titãs anunciam show extra em SP da turnê que reunirá integrantes originais

Titãs anunciam show extra em SP Crédito: Fotoarena/Folhapress

Menos de uma semana depois do anúncio da turnê que vai reunir os sete integrantes dos Titãs, o grupo anunciou, na noite desta terça-feira, 22, um show extra da banda em São Paulo, no dia 16 de junho de 2023.

O anúncio foi feito na conta do Instagram da banda. De acordo com a publicação, a primeira data pensada para o evento, 17 de junho, já está com ingressos esgotados. "Mais uma chance de garantir o seu ingresso para o #TitasEncontro", diz a postagem.

Será a primeira vez em 30 anos que os Titãs farão um projeto de revival. Estarão no palco Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos. Além disso, os shows contarão com a presença do guitarrista e produtor Liminha e da cantora Alice Fromer, filha do ex-integrante Marcelo Fromer, morto em 2001, que foi convidada para representar o pai.