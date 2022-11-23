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Cultura

Titãs anunciam show extra em SP da turnê que reunirá integrantes originais

O anúncio foi feito na conta do Instagram da banda; a nova data será 16 de junho de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 10:35

Titãs anunciam show extra em SP
Titãs anunciam show extra em SP Crédito: Fotoarena/Folhapress
Menos de uma semana depois do anúncio da turnê que vai reunir os sete integrantes dos Titãs, o grupo anunciou, na noite desta terça-feira, 22, um show extra da banda em São Paulo, no dia 16 de junho de 2023.
O anúncio foi feito na conta do Instagram da banda. De acordo com a publicação, a primeira data pensada para o evento, 17 de junho, já está com ingressos esgotados. "Mais uma chance de garantir o seu ingresso para o #TitasEncontro", diz a postagem.
Será a primeira vez em 30 anos que os Titãs farão um projeto de revival. Estarão no palco Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos. Além disso, os shows contarão com a presença do guitarrista e produtor Liminha e da cantora Alice Fromer, filha do ex-integrante Marcelo Fromer, morto em 2001, que foi convidada para representar o pai.
A temporada será realizada entre abril e junho de 2023 e terá como lema a frase "todos ao mesmo tempo agora", que faz referência ao nome do sexto álbum da banda, lançado em 1991, Tudo ao Mesmo Tempo Agora. A turnê vai começar no Rio de Janeiro, dia 28 de abril, e terminar em São Paulo. A pré-venda dos ingressos para todas as datas começa nesta quinta, 17, às 18h, e as vendas normais terão início dia 22 de novembro, às 12h As compras poderão ser feitas pelo site titasencontro.com.br.

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