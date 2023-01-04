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A mais ouvida

The Weeknd se torna dono da música mais ouvida da história do Spotify

Blinding Lights, do cantor The Weeknd, desbancou Shape of You que ocupava a posição desde 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 15:42

The Weeknd anuncia shows no Brasil
The Weeknd: música mais ouvida da história do Spotify Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O hit Blinding Lights, do cantor The Weeknd, foi oficializado como a música mais ouvida de todos os tempos no Spotify, superando o sucesso de Ed Sheeran, que ocupava a posição desde 2017. O cantor de Toronto comemorou a notícia no Twitter.
“Pelo ano novo???. Feliz ano novo para as Blinding Lights. A música mais tocada de todos os tempos esta noite”. The Weeknd compartilhou “Blinding Lights” pela primeira vez em 29 de novembro de 2019, como o segundo single de seu quarto álbum de estúdio, “After Hours”.
Segundo dados oficiais do Spotify nesta terça-feira (3), Blinding Lights tem 3.335.999.971 reproduções, enquanto Shape of You soma 3.333.896.760. Vale ressaltar que a canção de Ed Sheeran foi lançada mais de dois anos e dez meses antes do fenômeno gravado por The Weeknd. 

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