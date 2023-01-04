The Weeknd se torna dono da música mais ouvida da história do Spotify

The Weeknd: música mais ouvida da história do Spotify Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O hit Blinding Lights, do cantor The Weeknd, foi oficializado como a música mais ouvida de todos os tempos no Spotify, superando o sucesso de Ed Sheeran, que ocupava a posição desde 2017. O cantor de Toronto comemorou a notícia no Twitter.

“Pelo ano novo???. Feliz ano novo para as Blinding Lights. A música mais tocada de todos os tempos esta noite”. The Weeknd compartilhou “Blinding Lights” pela primeira vez em 29 de novembro de 2019, como o segundo single de seu quarto álbum de estúdio, “After Hours”.