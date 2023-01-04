Maiara afirma que não ter casado até hoje é um 'Livramento'

Maiara desabafou sobre sua personalidade e sua vida amorosa Crédito: Reprodução @maiara

A sertaneja Maiara, da dupla com Maraísa, fez uma live nas redes sociais e desabafou sobre a sua personalidade e a vida amorosa. Sem citar nome de nenhum ex-namorado, ela disse que vê o fato de não ter se casado ainda como um 'livramento" em sua vida. Maiara viveu um namoro ioiô e chegou a ficar noiva por duas vezes de Fernando Zor, de quem está separada desde setembro de 2021.

Durante uma live, a cantora desabafou. "Eu quero avisar, com 35 anos, com todos os anos que passaram na minha vida, se a gente não casou, foi um livramento. Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento para eles. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, por isso sou uma pessoa complexa mesmo", explicou.