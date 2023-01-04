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Ficou noiva duas vezes

Maiara afirma que não ter casado até hoje é um 'Livramento'

Sem citar nome de nenhum ex-namorado, ela disse que vê o fato de não ter se casado ainda como um 'livramento em sua vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 15:12

Maiara
Maiara desabafou sobre sua personalidade e sua vida amorosa Crédito: Reprodução @maiara
A sertaneja Maiara, da dupla com Maraísa, fez uma live nas redes sociais e desabafou sobre a sua personalidade e a vida amorosa. Sem citar nome de nenhum ex-namorado, ela disse que vê o fato de não ter se casado ainda como um 'livramento" em sua vida. Maiara viveu um namoro ioiô e chegou a ficar noiva por duas vezes de Fernando Zor, de quem está separada desde setembro de 2021. 
Durante uma live, a cantora desabafou. "Eu quero avisar, com 35 anos, com todos os anos que passaram na minha vida, se a gente não casou, foi um livramento. Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento para eles. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, por isso sou uma pessoa complexa mesmo", explicou.
Ela também falou de sua personalidade. “Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento para eles. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, por isso sou uma pessoa complexa mesmo. E eu não vou mudar, e em 2023 sigo aí com a mesma cara lisa, se quiser, é assim”, declarou.

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