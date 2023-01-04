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'Deixe de ser antidemocrática', diz Elisa Lucinda a Regina Duarte

Capixaba comentou no post da colega de profissão sobre a faixa usada por Lula na posse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:14

As atrizes Elisa Lucinda e Regina Duarte
As atrizes Elisa Lucinda e Regina Duarte Crédito: Reprodução/Instagram
A posse do presidente Lula ainda gera assunto e rusgas entre as pessoas, incluindo os famosos. Nas redes sociais, Elisa Lucinda se pronunciou num post de Regina Duarte sobre o momento.
A atriz e ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro afirmou que a faixa usada por Lula na posse não era verdadeira e apontou diferenças na peça de 2019.
Inconformada com a informação falsa, a atriz e poetisa capixaba comentou na publicação do Instagram. "Respeite o presidente eleito. Deixe de ser antidemocrática. (...) A classe está chocada com você, Regina. Uma história linda você escreveu e está dando conta de apagar. Aceite o resultado das eleições. Ou então desista de pronunciar a palavra democracia", escreveu Elisa.
Elisa Lucinda comenta em post de Regina Duarte, que afirma que faixa usada por Lula é falsa
Elisa Lucinda comenta em post de Regina Duarte, que afirma que faixa usada por Lula é falsa Crédito: Instagram/@reginaduarte
Segundo o jornal Extra, a poetisa ainda comentou a situação durante a posse de Margareth Menezes como ministra da Cultura: "Eu fui lá na página da Regina Duarte fazer um comentário, porque não sou hater. Coloquei só um toque de reflexão, nunca vou ofender ninguém em página de ninguém, é preciso que a gente avance, saia das nossas bolhas. Temos que recuperar o que se perdeu. Temos que ter coragem de falar, colocar o outro lado lá para pessoas que vão na página dela."
De acordo com a publicação, na posse deste ano, Lula vestiu a mesma faixa que usou nas cerimônias de 2003 e 2007. O adereço havia sido adquirido por Collor em 1991 e seria uma versão idêntica à anterior, que vinha em uso desde a ditadura. A faixa usada na posse de Bolsonaro, em 2019, foi comprada pelo próprio Lula para a posse de Dilma em 2011.

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