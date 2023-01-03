Miss Brasil 2022 Mia Mamede viaja para disputar o Miss Universo nos EUA

Miss Brasil Mia Mamede embarcou para disputar o Miss Universo na noite desta segunda (2) Crédito: Reprodução/Instagram @theperfectmissbrasil

Mia Mamede embarcou para os Estados Unidos na noite desta segunda-feira (2) rumo a Nova Orleans, onde será realizado o Miss Universo 2022 em 14 de janeiro. Primeira capixaba a vencer o Miss Universo Brasil com a faixa do Espírito Santo , a jornalistaembarcou para os Estados Unidos na noite desta segunda-feira (2) rumo a, onde será realizado oem

O embarque, em São Paulo, foi registrado no perfil oficial do Miss Universo Brasil no Instagram. Emocionada, Mia, de 27 anos, falou que conta com toda a torcida dos brasileiros em sua jornada.

No vídeo, gravado no Aeroporto de Guarulhos, ela é recebida por membros de uma bateria de escola de samba e chega a arriscar uns passos, mostrando muito samba no pé. Confira:

A capixaba pretende quebrar o jejum de títulos do Brasil no mais importante certame de beleza do planeta. A última vitória veio em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.

Em fóruns e páginas de beleza espalhados pela internet e redes sociais, missólogos (fãs e especialistas em concursos de beleza) colocam Mia Mamede entre as 16 favoritas para obter uma classificação para a semifinal da disputa, em busca do título.

Ao todo, 86 países devem disputar a cobiçada coroa de mulher mais bonita do planeta. Entre as adversárias mais fortes que Mamede deve enfrentar, estão a venezuelana Amanda Dudamel (principal cotada dos fóruns), a colombiana María Fernanda Aristizabal, a tailandesa Anna Sueangam-iam, a vietnamita Ngọc Châu, e a filipina Celeste Cortesi.

TRAJE TÍPICO

Segundo o colunista Fábio Luís de Paula, do jornal Folha de S. Paulo, Mia Mamede levou para os Estados Unidos cerca de 120 kg de roupas e acessórios, distribuídos em seis malas, fora as bolsas de mão.

O jornalista adiantou, em entrevista com a diretora-geral do Miss Universo Brasil, Marthina Brand, que o visual da capixaba será bastante colorido, com alguns vestidos curtos e muito salto alto.

Paula também revelou o desenho do traje típico que será usado por Mia no Miss Universo. Criado por Bruno Oliveira, a fantasia mistura folclore e mar, em uma citação à sereia Iara.

Os vestidos de gala - a serem usados no desfile preliminar e na finalíssima - serão assinados pelo Ateliê Junior Concept, de Uberlândia (MG). Por enquanto, tudo é cercado de mistério e nem as cores foram reveladas.

"HZ ENTREVISTA"

Em outubro, Mia Mamede participou da primeira temporada do videocast "HZ Entrevista", de A Gazeta . Na prosa, falou da preparação para o MU e também sobre seu trabalho na ONU, como porta-voz da ODS, que defende Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o futuro do planeta.

Engajada, chegou a promover um vídeo, gravado em Nova York - falando um inglês fluente - para ressaltar a importância da saúde mental, e da prevenção do suicídio, durante o Setembro Amarelo.

ORATÓRIA

Mia Mamede - que, na verdade, se chama Maria Eugênia - é conhecida por sua elegância e desenvoltura, mas, especialmente, pela perfeita oratória. Na "bagagem", cinco idiomas fluentes (inglês, francês, espanhol, português e mandarim) e uma vasta vivência internacional, fruto dos muitos anos em que morou no exterior.

Formada em Jornalismo Audiovisual e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, Mia saiu do Espírito Santo aos 9 anos, indo morar na Ásia com os pais. Por lá, foi Miss Dubai em 2012 e deu aulas de idiomas em um projeto social na China.

Também trabalhou como modelo na Europa e América do Norte. Em NY, atuou em peças na Broadway, como "Aladdin" e "Hamlet", e modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo da Big Apple, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões.

A capixaba também atua como apresentadora e produtora. Entre os principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, para o Fox Sports, "Hotéis Incríveis", da Globosat, em 2018, e o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.