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Na torcida!

Miss Brasil 2022 Mia Mamede viaja para disputar o Miss Universo nos EUA

Concurso acontece em Nova Orleans, no próximo dia 14 de janeiro. Embarque aconteceu em São Paulo, na noite desta segunda (2)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 16:01

Miss Brasil Mia Mamede embarcou para disputar o Miss Universo na noite desta segunda (2)
Miss Brasil Mia Mamede embarcou para disputar o Miss Universo na noite desta segunda (2) Crédito: Reprodução/Instagram @theperfectmissbrasil
Primeira capixaba a vencer o Miss Universo Brasil com a faixa do Espírito Santo, a jornalista Mia Mamede embarcou para os Estados Unidos na noite desta segunda-feira (2) rumo a Nova Orleans, onde será realizado o Miss Universo 2022 em 14 de janeiro.
O embarque, em São Paulo, foi registrado no perfil oficial do Miss Universo Brasil no Instagram. Emocionada, Mia, de 27 anos, falou que conta com toda a torcida dos brasileiros em sua jornada. 
No vídeo, gravado no Aeroporto de Guarulhos, ela é recebida por membros de uma bateria de escola de samba e chega a arriscar uns passos, mostrando muito samba no pé. Confira:
A capixaba pretende quebrar o jejum de títulos do Brasil no mais importante certame de beleza do planeta. A última vitória veio em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.
Em fóruns e páginas de beleza espalhados pela internet e redes sociais, missólogos (fãs e especialistas em concursos de beleza) colocam Mia Mamede entre as 16 favoritas para obter uma classificação para a semifinal da disputa, em busca do título. 
Ao todo, 86 países devem disputar a cobiçada coroa de mulher mais bonita do planeta. Entre as adversárias mais fortes que Mamede deve enfrentar, estão a venezuelana Amanda Dudamel (principal cotada dos fóruns), a colombiana María Fernanda Aristizabal, a tailandesa Anna Sueangam-iam, a vietnamita Ngọc Châu, e a filipina Celeste Cortesi.  

TRAJE TÍPICO

Segundo o colunista Fábio Luís de Paula, do jornal Folha de S. Paulo, Mia Mamede levou para os Estados Unidos cerca de 120 kg de roupas e acessórios, distribuídos em seis malas, fora as bolsas de mão.
O jornalista adiantou, em entrevista com a diretora-geral do Miss Universo Brasil, Marthina Brand, que o visual da capixaba será bastante colorido, com alguns vestidos curtos e muito salto alto.
Paula também revelou o desenho do traje típico que será usado por Mia no Miss Universo. Criado por Bruno Oliveira, a fantasia mistura folclore e mar, em uma citação à sereia Iara.
Os vestidos de gala - a serem usados no desfile preliminar e na finalíssima - serão assinados pelo Ateliê Junior Concept, de Uberlândia (MG). Por enquanto, tudo é cercado de mistério e nem as cores foram reveladas. 

"HZ ENTREVISTA"

Em outubro, Mia Mamede participou da primeira temporada do videocast "HZ Entrevista", de A Gazeta. Na prosa, falou da preparação para o MU e também sobre seu trabalho na ONU, como porta-voz da ODS, que defende Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o futuro do planeta.
Engajada, chegou a promover um vídeo, gravado em Nova York - falando um inglês fluente - para ressaltar a importância da saúde mental, e da prevenção do suicídio, durante o Setembro Amarelo

ORATÓRIA

Mia Mamede - que, na verdade, se chama Maria Eugênia - é conhecida por sua elegância e desenvoltura, mas, especialmente, pela perfeita oratória. Na "bagagem", cinco idiomas fluentes (inglês, francês, espanhol, português e mandarim) e uma vasta vivência internacional, fruto dos muitos anos em que morou no exterior.
Formada em Jornalismo Audiovisual e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, Mia saiu do Espírito Santo aos 9 anos, indo morar na Ásia com os pais. Por lá, foi Miss Dubai em 2012 e deu aulas de idiomas em um projeto social na China.
Também trabalhou como modelo na Europa e América do Norte. Em NY, atuou em peças na Broadway, como "Aladdin" e "Hamlet", e modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo da Big Apple, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões.
A capixaba também atua como apresentadora e produtora. Entre os principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, para o Fox Sports, "Hotéis Incríveis", da Globosat, em 2018, e o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.
Em entrevista a "HZ", antes do Miss Universo Brasil, Mia revelou que tenta representar a diversidade da mulher brasileira, que luta, batalha e trabalha por um futuro melhor.
"Uma miss precisa ser plural e sempre estar focada em trabalhos sociais. Faço isso desde os meus 15 anos. Hoje, atuo como embaixadora da Fundação Beneficente Praia do Canto (em Vitória), em uma ação focada na educação, especialmente de jovens", afirmou na época.

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