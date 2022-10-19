Miss Brasil 2022, Mia Mamede fala de namoro e preparativos para o Miss Universo

Mia Mamede, a capixaba vencedora do Miss Universo Brasil, participou do "HZ Entrevista" Crédito: Reprodução

Miss Universo 2022, Mia Mamede, a "HZ Entrevista". Considerada por missólogos - conhecedores e fãs de concursos de beleza - como sendo uma das favoritas ao, a capixaba eleita Miss Universo Brasil em julho , participou de um descontraído bate-papo no videocast

Desinibida, simpática e mostrando sua habitual (e elogiada) oratória, Mia abriu seu coração, afirmando que, por enquanto, não pretende ter relacionamentos mais sérios.

"Fiz uma promessa para minha família de que homem não entraria em minha vida enquanto estivesse nessa jornada. Tive uma pequena recaída recentemente (risos), um flerte, mas foi algo rápido. Até perguntei a minha terapeuta se era egoísmo não levar à frente um relacionamento nessa fase", questiona, com a franqueza que lhe é peculiar.

Dizendo o que pensa sem receios, a bela falou que, para lhe conquistar (após vencer o Miss Universo, é claro), um homem precisa ter algumas características ou seriam qualidades?

"Sou uma pessoa muito romântica. Em relação ao tipo de homem, gosto dos mais velhos, que pensam em construir uma família. Tem que ser trabalhador e pensar grande, querer crescer na vida. Ah, sim: ter hábitos saudáveis, como não beber, é primordial", aponta, entre uma risada e outra.

Durante a conversa, Mia falou de sua preparação para o certame internacional (marcado para 14 de janeiro de 2023, em Nova Orleans/EUA), como ter aulas de passarela e oratória.

Também deu detalhes de sua alimentação diária. "Gosto de comer legumes, ovos e um suco verde, preparado com várias folhas que tenho na geladeira", informa, apontando um dos seus pecados: "Adoro Nutella...".

ESTILO

O guarda-roupa que a capixaba levará para o Miss Universo já está sendo pensado. "Quero cores e marcas que lembrem o Brasil e o Espírito Santo", indica, não dando mais detalhes, principalmente sobre o esperado vestido a ser usado no desfile de gala. Ela não quis adiantar nem a cor, mas avisou que adora vermelho. Seria um spoiler?

Na prosa, Mia também falou sobre seu trabalho na ONU, como porta-voz da ODS, que defende Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o futuro do planeta, e também do elogiado vídeo que fez em Nova York - falando um inglês fluente - para ressaltar a importância da saúde mental, e da prevenção do suicídio, durante o Setembro Amarelo.

Além disso, comentou sobre o divertido tutorial de maquiagem para o Halloween que fez para o canal do YouTube oficial do Miss Universo. Mia foi a primeira candidata do certame do próximo ano a participar ativamente da rede. "Tive como base a série 'Botched' (reality show que mostra cirurgias que deram errado), só faltou o sangue", brinca.

Se está preparada para ser a nova Miss Universo? Mamede sabe a resposta sem pestanejar, enfatizando a importância de ser uma miss engajada e que luta pelos direitos e voz das mulheres, tanto no trabalho quanto na sociedade. Para isso, a receita é estudar muito.