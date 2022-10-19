Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Miss Brasil 2022, Mia Mamede fala de namoro e preparativos para o Miss Universo
"HZ Entrevista"

Miss Brasil 2022, Mia Mamede fala de namoro e preparativos para o Miss Universo

Capixaba adiantou que o guarda-roupa que levará para o Miss Universo deve ter marcas capixabas. Evento está marcado para 14 de janeiro de 2023, nos EUA
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:15

Mia Mamede, a capixaba vencedora do Miss Universo Brasil, participou do
Mia Mamede, a capixaba vencedora do Miss Universo Brasil, participou do "HZ Entrevista" Crédito: Reprodução
Considerada por missólogos - conhecedores e fãs de concursos de beleza - como sendo uma das favoritas ao Miss Universo 2022, Mia Mamede, a capixaba eleita Miss Universo Brasil em julho, participou de um descontraído bate-papo no videocast "HZ Entrevista".
Desinibida, simpática e mostrando sua habitual (e elogiada) oratória, Mia abriu seu coração, afirmando que, por enquanto, não pretende ter relacionamentos mais sérios.
"Fiz uma promessa para minha família de que homem não entraria em minha vida enquanto estivesse nessa jornada. Tive uma pequena recaída recentemente (risos), um flerte, mas foi algo rápido. Até perguntei a minha terapeuta se era egoísmo não levar à frente um relacionamento nessa fase", questiona, com a franqueza que lhe é peculiar. 
Dizendo o que pensa sem receios, a bela falou que, para lhe conquistar (após vencer o Miss Universo, é claro), um homem precisa ter algumas características ou seriam qualidades?
"Sou uma pessoa muito romântica. Em relação ao tipo de homem, gosto dos mais velhos, que pensam em construir uma família. Tem que ser trabalhador e pensar grande, querer crescer na vida. Ah, sim: ter hábitos saudáveis, como não beber, é primordial", aponta, entre uma risada e outra.
Durante a conversa, Mia falou de sua preparação para o certame internacional (marcado para 14 de janeiro de 2023, em Nova Orleans/EUA), como ter aulas de passarela e oratória.
Também deu detalhes de sua alimentação diária. "Gosto de comer legumes, ovos e um suco verde, preparado com várias folhas que tenho na geladeira", informa, apontando um dos seus pecados: "Adoro Nutella...".

ESTILO

O guarda-roupa que a capixaba levará para o Miss Universo já está sendo pensado. "Quero cores e marcas que lembrem o Brasil e o Espírito Santo", indica, não dando mais detalhes, principalmente sobre o esperado vestido a ser usado no desfile de gala. Ela não quis adiantar nem a cor, mas avisou que adora vermelho. Seria um spoiler?
Na prosa, Mia também falou sobre seu trabalho na ONU, como porta-voz da ODS, que defende Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o futuro do planeta, e também do elogiado vídeo que fez em Nova York - falando um inglês fluente - para ressaltar a importância da saúde mental, e da prevenção do suicídio, durante o Setembro Amarelo.  
Além disso, comentou sobre o divertido tutorial de maquiagem para o Halloween que fez para o canal do YouTube oficial do Miss Universo. Mia foi a primeira candidata do certame do próximo ano a participar ativamente da rede. "Tive como base a série 'Botched' (reality show que mostra cirurgias que deram errado), só faltou o sangue", brinca.
Se está preparada para ser a nova Miss Universo? Mamede sabe a resposta sem pestanejar, enfatizando a importância de ser uma miss engajada e que luta pelos direitos e voz das mulheres, tanto no trabalho quanto na sociedade. Para isso, a receita é estudar muito.
"Uma mãe me perguntou o que a filha precisa fazer para ser uma Miss Brasil. Falei que a primeira coisa é entrar em uma faculdade. Estudar é fundamental para atingir esse objetivo", complementa.

Veja Também

Igor Pinheiro revela bastidores do "Pequenos Gênios" no HZ Entrevista

Bombeira do ES recusa convite para reality de sobrevivência na TV Paga

Miss Universo Brasil: "Essa coroa é nossa", diz capixaba Mia Mamede

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Famosos Miss Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados