Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Dança dos Famosos 2023 terá Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva
Televisão

Dança dos Famosos 2023 terá Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva

Quadro estreia em março no "Domingão com Huck", na TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 11:07

Rafa Kalimann tatua bumbum
Rafa Kalimann é um dos nomes confirmados para o Dança dos Famosos 2023 Crédito: Instagram/@rafakalimann
O ano mudou e as novidades começam a chegar. Previsto para março deste ano, o "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck" (TV Globo), já começa a anunciar os participantes.
Segundo o jornal Extra, três nomes já estão confirmados na atração: Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva. Os atores aceitaram os convites após terminarem as gravações de "Cine Holiúdy" e "Todas as Flores", respectivamente.
A ex-BBB é vista como um trunfo para a próxima edição do quadro que teve Vitória Strada como campeã em 2022. Novos nomes devem ser anunciados em breve. Quem será o pé de valsa de 2023?

Veja Também

Jeremy Renner publica foto após acidente: 'Obrigado a todos'

"BBB 23": Boninho divulga novo uniforme dos "Dummies"

"BBB 23": Tadeu Schmidt indica que prêmio final mudará ao longo da temporada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rafa Kalimann Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados