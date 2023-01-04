Dança dos Famosos 2023 terá Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva

Rafa Kalimann é um dos nomes confirmados para o Dança dos Famosos 2023 Crédito: Instagram/@rafakalimann

O ano mudou e as novidades começam a chegar. Previsto para março deste ano, o "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck" (TV Globo), já começa a anunciar os participantes.

Segundo o jornal Extra, três nomes já estão confirmados na atração: Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva. Os atores aceitaram os convites após terminarem as gravações de "Cine Holiúdy" e "Todas as Flores", respectivamente.