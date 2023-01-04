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Jeremy Renner publica foto após acidente: 'Obrigado a todos'

Em sua primeira foto após as lesões, ator disse que está mal para digitar, mas agradeceu o apoio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 10:40

Jeremy Renner publica foto no hospital após grave acidente
Jeremy Renner publica foto no hospital após grave acidente Crédito: Instagram/@jeremyrenner
O ator Jeremy Renner, 51, agradeceu o carinho recebido após o grave acidente que sofreu no dia de Ano Novo. Nesta terça-feira (3), o ator, conhecido pelo papel do Gavião Arqueiro na saga "Vingadores" (Marvel), publicou uma foto nas redes sociais.
Na imagem, ele aparece deitado em uma cama de hospital respirando com ajuda de oxigênio. "Obrigado a todos pelas palavras de carinho. Estou confuso agora para digitar. Mas eu mando amor para todos", escreveu o americano na legenda.
Vários famosos comentaram o post do ator e desejaram recuperação rápida. "Rápida recuperação amigo. Enviando amor do seu jeito!", escreveu o ator Chris Hemsworth. "Orações contínuas do seu jeito", comentou o ator Chris Pratt. "Recuperação rápida", disse a modelo e apresentadora Heidi Klum.
Jeremy Renner foi atropelado por uma máquina de remover neve e foi levado em estado grave a um hospital da região, onde permanece internado. Segundo a prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve, Renner tentava ajudar um desconhecido que estava preso com o carro na neve.
O acidente ocorreu na manhã de domingo, 1º de janeiro, próximo da residência do ator, um rancho que fica a 25 minutos de distância do centro de Reno, cidade tradicional do estado de Nevada. A equipe de investigação de acidentes graves da cidade investiga o caso. O escritório do xerife disse que o ator foi o único envolvido no incidente.

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