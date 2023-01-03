Gangsta Boo, pioneira do rap feminino, é encontrada morta em casa aos 43 anos

Gangsta Boo ficou famosa nos anos 1990, quando fez parte do grupo Three 6 Mafia; ela morreu aos 43 anos Crédito: Instagram.com/@missyeahoe

Gangsta Boo, uma das primeiras mulheres a conquistarem o mundo do rap nos anos 1990, foi encontrada morta na segunda-feira, 2, em sua casa. Ela morava em Memphis, cidade do Tennessee nos EUA, e tinha 43 anos.

O seu falecimento foi confirmado por DJ Paul, que também integrava o grupo Three 6 Mafia. De acordo com o TMZ, ainda não se sabe quais foram as circunstâncias exatas que levaram a cantora à morte.

Uma pessoa próxima à Gangsta Boo disse ao portal que a rapper teria tido uma overdose. Segundo o site estadunidense, ela teria ido a um show junto com seu irmão e ele teria começado a passar mal, o que teria exigido levá-lo ao hospital. Enquanto o irmão da cantora se recuperava, ela teria começado a se sentir mal.

De acordo com a fonte ouvida pelo TMZ, ela supostamente teria feito uso de narcóticos como fentanil. A polícia já iniciou uma investigação do caso e vai realizar uma autópsia do corpo de Gangsta Boo para verificar se ela fez uso abusivo de alguma substância.

Gangsta Boo ficou famosa nos anos 1990, quando entrou para o grupo Three 6 Mafia - formado por Dj Paul, Juicy J, Lord Infamous , Crunchy Black , Koopsta Knicca e outros.

Ela era uma das únicas mulheres do grupo e se notabilizou como uma das pioneiras no mundo do rap.

No início dos anos 2000, ela deixou Three 6 Mafia e seguiu carreira solo. À época, ela reclamou da gestão financeira do grupo e alegou ter divergências criativas com os colegas.