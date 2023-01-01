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Estava em tratamento

Morre Jeremiah Green, baterista da banda Modest Mouse, aos 45 anos

Jeremiah Green, fundador da banda de indie rock Modest Mouse, morreu neste sábado (31) de câncer aos 45 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 14:47

Jeremiah Green
Jeremiah Green morreu de câncer aos 45 anos Crédito: Reprodução @Modestmouse
Jeremiah Green, fundador da banda de indie rock Modest Mouse, morreu neste sábado (31) de câncer aos 45 anos. A banda fez o anúncio ontem nas redes sociais.
"Não há forma fácil de dizer isso: Hoje, nós perdemos nosso querido amigo Jeremiah. Ele deitou para descansar e se foi", disse a nota. "Acima de tudo, Jeremiah falava de amor. Nós amamos vocês".
O baterista fundou a Modest Mouse com o vocalista Isaac Brock em 1992. Em 2005, a banda foi nomeada para Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa com "Good News For People Who Love Bad News".
Gravado pela Epic Records, o álbum tem 15 faixas, como "The World At Large", "Ocean Breathes Salty" e "The Good Times Are Killing Me".
O baterista estava em tratamento de um câncer descoberto há pouco tempo. Segundo a própria banda, Green estava melhorando e mantinha uma energia positiva em relação à doença.

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