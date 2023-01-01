Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

Maíra Cardi revela que sofreu aborto espontâneo em 2022

A influenciadora fez um desabafo nas redes sociais para falar sobre o assunto.
Agência Estado

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 14:18

Maira Cardi
Maíra Cardi revelou que sofreu um aborto espontâneo Crédito: Reprodução @Mairacardi
Maíra Cardi revelou neste sábado, 31, que sofreu um aborto espontâneo no ano de 2022. A influenciadora fez um desabafo nas redes sociais para falar sobre o assunto.
A ex-BBB compartilhou reflexões sobre seu ano e mencionou que também passou por uma forte crise de depressão.
"Que ano intenso! Chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que praticamente ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri e outra vez quase ninguém soube", começou ela no desabafo.
"Me decepcionei com pessoas que nunca imaginei e me surpreendi com aquelas que menos esperava. Viajei muito, trabalhei muito, errei e acertei!", disse.
"Agradeço do fundo da minha alma ao ano de 2022, pois foi tudo que eu precisava para chegar onde sempre sonhei! Tudo que fica para trás fica com muito amor e gratidão, pois faz parte para sempre da minha história. Que venha 2023, eu testou pronta para finalmente ser feliz e viver todos os meus sonhos mais improváveis", finalizou.

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados