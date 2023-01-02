Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, sofre acidente e estado é crítico

O ator Jeremy Renner, 51, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro na saga "Os Vingadores", sofreu um acidente enquanto limpava a neve da sua casa nos Estados Unidos. Segundo a revista People, o estado de saúde do ator é crítico, mas ele segue estável.
De acordo com a publicação, mais detalhes do acidente como o local exato e a dinâmica não foram divulgados. Tudo teria acontecido por volta das 9h de domingo (1). A casa de Jeremy fica próxima ao Lago Tahoe, região bastante afetada pela nevasca que assola o país.
Conhecido pelo papel de Clint Barton no universo cinematográfico da Marvel (MCU), Renner também é elogiado por outras performandes como a do filme "Guerra ao Terror", com direção de Kathryn Bigleow, e "Atração Perigosa". As duas produções renderam indicações ao Oscar.
Outra franquia de renome que Renner atuou é "Missão Impossível". Atualmente, Renner estrela a série Mayor of Kingstown, do Paramount+, que estreia sua segunda temporada agora em janeiro.