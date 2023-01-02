Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem namoro no réveillon Crédito: Instagram/@barbaraborgesoficial

No Instagram, a campeã de "A Fazenda 14" publicou várias fotos do casal durante a virada com a legenda: "O meu melhor amigo é o meu amor. Bem-vindo 2023!!!".

A ex-paquita e o capixaba se conheceram nos bastidores de "Malhação" há 20 anos e dividiram o confinamento de "A Fazenda" nos últimos meses. Bárbara venceu o reality e Iran ficou em terceiro lugar. Eles chegaram a trocar beijos na casa, mas nunca assumiram um romance.

O ex-galã de "Malhação" passou a virada do ano na casa da amada, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde postaram um vídeo aos beijos, assumindo publicamente o namoro, para a alegria dos fãs.

Ex-colegas de confinamento, Kerline Cardoso, Alex Gallete, Tati Zaqui, André Marinho, Shayan Haghbin e Thomaz Costa comemoraram a união. Por outro lado, internautas relembraram as suspeitas de Deolane no reality sobre o casal.