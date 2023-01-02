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Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem namoro

"Meu melhor amigo é o meu amor", publicou a ex-paquita em foto com o capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 09:48

Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem namoro no réveillon
Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem namoro no réveillon Crédito: Instagram/@barbaraborgesoficial
E o amor segue fazendo as honras em 2023. Além de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães aparecerem juntos dando sinais do retorno do casamento, Bárbara Borges e Iran Malfitano mostraram que o amor está no ar e assumiram o namoro durante o réveillon.
No Instagram, a campeã de "A Fazenda 14" publicou várias fotos do casal durante a virada com a legenda: "O meu melhor amigo é o meu amor. Bem-vindo 2023!!!".
A ex-paquita e o capixaba se conheceram nos bastidores de "Malhação" há 20 anos e dividiram o confinamento de "A Fazenda" nos últimos meses. Bárbara venceu o reality e Iran ficou em terceiro lugar. Eles chegaram a trocar beijos na casa, mas nunca assumiram um romance.
O ex-galã de "Malhação" passou a virada do ano na casa da amada, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde postaram um vídeo aos beijos, assumindo publicamente o namoro, para a alegria dos fãs.
Ex-colegas de confinamento, Kerline Cardoso, Alex Gallete, Tati Zaqui, André Marinho, Shayan Haghbin e Thomaz Costa comemoraram a união. Por outro lado, internautas relembraram as suspeitas de Deolane no reality sobre o casal.
"Deolane nunca erra, né, amore?", alfinetou uma internauta. "Deolane, Pétala e Bia estavam certas sobre a 'amizade' desses os dois", alfinetou outra.

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