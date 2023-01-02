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Estreia dia 16 de janeiro

"BBB 23": Tadeu Schmidt indica que prêmio final mudará ao longo da temporada

Em vídeo, apresentador do reality show ainda prometeu ‘jogadas novas’ e ‘novos poderes’ para o líder; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 15:37

Tadeu Schimidt na casa BBB 22
Tadeu Schimidt, na casa "BBB 22": apresentador apareceu em vídeo detalhando novidades da atração Crédito: Globo/Sergio Zalis
A poucos dias da estreia do "BBB 23", o apresentador Tadeu Schmidt apareceu em um vídeo com “pistas” sobre a nova temporada do reality show. Publicado nas redes sociais do programa nesta segunda-feira, 2, o registro mostra Tadeu colocando objetos que indicam o que está por vir em uma mochila.
O apresentador caminha para o segundo ano à frente do programa e, no vídeo, diz que seu "passaporte está pronto há muito tempo". Ele ainda afirmou que a casa foi inteiramente reformada para o novo ano.
Além disso, Tadeu revelou que o prêmio final – que somava R$ 1,5 milhão até o "BBB 22" – mudará ao longo da temporada. No ano passado, o valor da premiação foi muito discutido, já que diminuiu ao longo dos anos, se considerada a inflação.
O apresentador prometeu que o líder, participante com regalias e o direito a indicar uma pessoa ao paredão, terá "novos poderes" e que o "BBB 23" ainda ganhará "jogadas novas".
Ao final, em tom de mistério, Tadeu afirmou que "as surpresas nunca faltam". "Eu vou indo porque eu acho que o jogo começa antes do que pensei", disse, em referência à Casa de Vidro, que acontecerá antes da estreia do reality.
O "BBB 23" estreia no dia 16 de janeiro. Diversas novidades já foram confirmadas nas redes oficiais do programa, como uma nova versão funk da música de abertura e um quadro com a ilustradora Rafaella Tuma.

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