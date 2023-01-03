"BBB 23": Boninho divulga novo uniforme dos "Dummies"

Boninho apresentou o novo visual dos "Dummies" para o "BBB 23" Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

Boninho publicou nesta segunda-feira, 2, um vídeo para divulgar o novo visual dos "Dummies", os assistentes da produção do "Big Brother Brasil". Para a próxima edição, que estreia dia 16, os macacões usados pelos integrantes do staff do programa passam a ser brancos em vez de azul.

Além disso, os dummies deixam de ter uma máscara e passam a ter uma boca retangular. Veja vídeo:

E não foi só o diretor que deixou escapar algumas novidades sobre o programa nesta segunda. Tadeu Schmidt, que apresenta a atração, também deu algumas dicas.

Segundo Tadeu, o prêmio final deve ter o valor alterado ao longo da temporada. Até o ano passado, o valor dado ao vencedor era de R$ 1,5 milhão. O apresentador disse ainda que o líder ganhará novos poderes para além de indicar alguém para o temido paredão.