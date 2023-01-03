Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estreia dia 16 de janeiro

"BBB 23": Boninho divulga novo uniforme dos "Dummies"

Agora, assistentes da produção do reality show usarão um macacão branco em vez de azul. Eles também deixarão de ter uma máscara no rosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:16

Boninho apresentou o novo visual dos
Boninho apresentou o novo visual dos "Dummies" para o "BBB 23" Crédito: Reprodução/Instagram @bbb
Boninho publicou nesta segunda-feira, 2, um vídeo para divulgar o novo visual dos "Dummies", os assistentes da produção do "Big Brother Brasil". Para a próxima edição, que estreia dia 16, os macacões usados pelos integrantes do staff do programa passam a ser brancos em vez de azul.
Além disso, os dummies deixam de ter uma máscara e passam a ter uma boca retangular. Veja vídeo:
E não foi só o diretor que deixou escapar algumas novidades sobre o programa nesta segunda. Tadeu Schmidt, que apresenta a atração, também deu algumas dicas.
Segundo Tadeu, o prêmio final deve ter o valor alterado ao longo da temporada. Até o ano passado, o valor dado ao vencedor era de R$ 1,5 milhão. O apresentador disse ainda que o líder ganhará novos poderes para além de indicar alguém para o temido paredão.
Para a 23ª edição do programa, já foram confirmadas algumas novidades como uma nova versão da música de abertura, que agora é em ritmo de funk, e um novo quadro com a ilustradora Rafaella Tuma.

Veja Também

"BBB 23": Tadeu Schmidt indica que prêmio final mudará ao longo da temporada

Música de abertura do 'BBB 23' ganha nova versão funk com Dennis DJ

"BBB 23": Reality show terá retrospectiva semanal em formato de animação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Boninho Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados