"BBB 23": Reality show terá retrospectiva semanal em formato de animação

Tadeu Schmidt continua como apresentador do "Big Brother Brasil" Crédito: Reprodução @Tadeuschmidt

A casa do "Big Brother Brasil" é cercada por muitas câmeras, mas quem é fã do reality acha que nunca é demais ver o jogo por um ângulo diferente.

Por isso, o "BBB 23" - que estreia em 16 de janeiro - preparou mais uma maneira de ajudar o público a relembrar e se divertir com as tretas, as jogadas, as festas e os diálogos mais empolgantes. Nesta edição, toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, tudo que está em alta na rotina dos participantes.

A recém-chegada adianta que está entrando para o time do "BBB" mais uma expectadora assídua do programa. "Eu sou maluca por 'BBB'! Sempre gostei, sempre acompanhei. Eu amo conversar sobre o reality na roda de amigos, amo os memes que surgem, as figuras que vamos montando com os participantes, as reviravoltas, as torcidas mudando de lado no meio da edição", detalha Rafa, empolgada com a estreia.

Rafaella tem formação em Design Gráfico e especialização em Motion Graphics, e também é graduada em Administração e Marketing. Atua há mais de dez anos com arte digital, mas foi em abril de 2022, quando decidiu adaptar suas animações para o tipo de conteúdo mais consumido nas redes sociais, os vídeos curtos, que viu seu trabalho ganhar novas proporções. Hoje, a ilustradora acumula mais de 4 milhões de seguidores em seus perfis.

Trazendo essa experiência para o "BBB", Rafa promete não deixar escapar os momentos icônicos da edição, que serão a principal inspiração e conteúdo de seu trabalho.

"Se tem um lugar de onde eu vou conseguir extrair material, é dessa casa! (risos) Poderia ficar horas citando situações que ficariam hilárias em animação: a briga icônica de Gil e Pocah, que gerou o meme do basculho, no 'BBB 21'; Pedro Scooby conversando sozinho na cabeça dele enquanto a roda de amigos falava de outra coisa, no 'BBB 22'; Solange, do 'BBB 4', cantando 'iarnuou'; 'Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai', frase de Jessica, no 'BBB 18'; Maria, no 'BBB 11', que atendeu o Big Fone e não entendeu nada; e muitos outros", enumera.