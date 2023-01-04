IZA vive affair com bailarino de sua equipe, diz jornal

Iza começou 2023 bem na vida amorosa. Segundo o jornal Extra, a cantora vive um affair com o bailarino Wallace Costa, mas permanece solteira.
De acordo com a publicação, o jovem trabalha na equipe da cantora há pelo menos cinco anos e boatos da relação já corriam entre os fãs de Iza. Inclusive, muitos shippam os dois em comentários das fotos publicadas pelo bailarino.
Tudo teria começado quando Wallace foi escolhido para ser o par da cantora no curta “Três”, que lançou seu último trabalho. O curta foi lançado em setembro e a cantora anunciou a separação do produtor Sergio Santos no início de outubro.
Wallace começou a dançar aos 11 anos e já foi do corpo de balé de MC Koringa e Latino. Carioca, o bonitão arranca suspiros nas fotos publicadas no Instagram.