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Bruno Fagundes e Igor Fernandez assumem namoro, diz colunista

De acordo com portal, Bruno, filho de Antônio Fagundes, e Igor vivem um relacionamento desde o início das gravações da novela global, no primeiro semestre do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 14:16

Igor Fernandez postou uma foto grudado com Bruno Fagundes em seu instagram
Igor Fernandez postou uma foto grudado com Bruno Fagundes em seu instagram Crédito: Reprodução/Instagram @oigorfernandez
E tem namoro entre bonitões bombando na web. Segundo o portal IG, Igor Fernandez, o Lucas, de "Cara e Coragem", assumiu o relacionamento com o também ator Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, que vive o coreografo Renan na atual novela das 7 global.
Fernandez postou uma foto dos dois agarradinhos nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira (2). O click, de acordo com o site, foi feito em uma viagem que os namorados fizeram pelo interior de Minas Gerais, onde curtiram a natureza, fazendo trilhas.
Na postagem, Igor marcou Bruno. Fagundes, por sua fez, replicou o post em suas redes sociais, também pelos stories. Nenhum dos dois, por enquanto, falou a respeito do relacionamento.
Igor Fernandez postou uma foto no Instagram ao lado dos ator Bruno Fagundes
Igor Fernandez postou uma foto no Instagram ao lado dos ator Bruno Fagundes Crédito: Reprodução/Instagram @oigorfernandez
O mesmo site adianta que Bruno e Igor se conheceram nos bastidores da novela e vivem um relacionamento desde o início das gravações, no primeiro semestre do ano passado. Além disso, todo o elenco de "Cara e Coragem" já sabia da relação e respeitou a privacidade dos namorados.
Bruno ainda não tinha falado abertamente de sua sexualidade, o que exigiu cautela do casal na hora de se expor. Igor, por sua vez, foi casado com outro rapaz e concedeu entrevistas na época da novela "Bom Sucesso" (2019), sua estreia na TV, citando o relacionamento.
Colunista do IG, Gabriel Perline também detalha que Igor já apresentou Bruno a seus pais como sendo oficialmente seu novo namorado. Felicidades ao casal!

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