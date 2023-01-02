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Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, tem conta do Instagram suspensa

Influenciadora tinha 13 milhões de seguidores na rede; ela também disse estar enfrentando problemas com a conta reserva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 17:54

Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, contou ter tido o perfil de 13 milhões de seguidores suspenso no Instagram.
Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, contou ter tido o perfil de 13 milhões de seguidores suspenso no Instagram. Crédito: Reprodução/Instagram @eumialy
A influenciadora Mirella Santos, conhecida por ser uma das Gêmeas Lacração, teve o perfil de 13 milhões de seguidores suspenso no Instagram nesta segunda-feira, 2. Mirella apareceu no perfil da irmã, Mariely Santos, para contar sobre o ocorrido.
"Eu me lasquei, chorei, mas é a vida”, disse. Ela pediu para que os seguidores sigam a sua conta reserva, identificada por @eumialy, até que ela consiga recuperar a principal.
Nos stories, Mirella falou sobre o caso durante um passeio de barco. "Estou tão triste, mas não vou deixar isso estragar o meu dia. Estava me achando porque eu estava com 13 milhões de seguidores. O Instagram tem inveja de mim", brincou.
No Twitter, o assunto apareceu entre os mais comentados da rede. "Derrubaram o perfil da Mirella Santos no Instagram e eu sinto como se a Netflix tivesse cancelado minha série preferida", escreveu um internauta.
Diversos usuários também relataram um "erro" ao tentar seguir a conta reserva da influenciadora. Sobre isso, Mirella revelou não saber o motivo, mas prometeu reativar a conta principal em breve e atualizar os seguidores.
"Estou bem, gente, agora é orar para que eles devolvam a minha conta. A tristeza é passageira", escreveu ela em um story. "Vou fingir que não estou triste e, pela noite, vou chorar litros, é a vida", disse em outro.
Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração, alcançaram sucesso nacional em 2018. Ao lado de Paloma Santos, a Mc Loma, elas ficaram conhecidas pelo hit "Envolvimento".
A reportagem entrou em contato com o Instagram para saber o motivo da suspensão da conta de Mirella, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

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