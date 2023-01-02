Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, tem conta do Instagram suspensa

Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, contou ter tido o perfil de 13 milhões de seguidores suspenso no Instagram. Crédito: Reprodução/Instagram @eumialy

A influenciadora Mirella Santos, conhecida por ser uma das Gêmeas Lacração, teve o perfil de 13 milhões de seguidores suspenso no Instagram nesta segunda-feira, 2. Mirella apareceu no perfil da irmã, Mariely Santos, para contar sobre o ocorrido.

"Eu me lasquei, chorei, mas é a vida”, disse. Ela pediu para que os seguidores sigam a sua conta reserva, identificada por @eumialy, até que ela consiga recuperar a principal.

Nos stories, Mirella falou sobre o caso durante um passeio de barco. "Estou tão triste, mas não vou deixar isso estragar o meu dia. Estava me achando porque eu estava com 13 milhões de seguidores. O Instagram tem inveja de mim", brincou.

No Twitter, o assunto apareceu entre os mais comentados da rede. "Derrubaram o perfil da Mirella Santos no Instagram e eu sinto como se a Netflix tivesse cancelado minha série preferida", escreveu um internauta.

derrubaram o perfil da mirella santos no instagram e eu sinto como se a netflix tivesse cancelado minha série preferida pic.twitter.com/8JY03YVG7H — sue juridico tom burgess (@hsgaay) January 2, 2023

Diversos usuários também relataram um "erro" ao tentar seguir a conta reserva da influenciadora. Sobre isso, Mirella revelou não saber o motivo, mas prometeu reativar a conta principal em breve e atualizar os seguidores.

"Estou bem, gente, agora é orar para que eles devolvam a minha conta. A tristeza é passageira", escreveu ela em um story. "Vou fingir que não estou triste e, pela noite, vou chorar litros, é a vida", disse em outro.

além da conta da mirella santos cair , ainda não da pra seguir o reserva dela , tão jogando sujo com a linha heinnn pic.twitter.com/TG5xzAmQyV — medusa (@thaliasouzak) January 2, 2023

Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração, alcançaram sucesso nacional em 2018. Ao lado de Paloma Santos, a Mc Loma, elas ficaram conhecidas pelo hit "Envolvimento".