Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Na pista"

Mc Carol diz que está "oficialmente solteira" e admite traições

No Twitter, cantora contou que relacionamento teria chegado ao fim em outubro, depois de uma viagem para Lisboa
Agência Estado

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 16:20

Mc Carol está solteira e já está causando barulho. Ela confirmou que traiu o seu noivo, Samuel da Silva, quando foi para o Catar acompanhar a Copa do Mundo.
A cantora publicou fotos nas redes sociais em que aparecia com o seu affair. "No final ainda coloquei o policial do Qatar para beijar meu pé! Só se vive uma vez", escreveu.
Pelas redes sociais, MC Carol afirmou estar solteira Crédito: Reprodução/Instagram @mccaroldeniteroioficial
No Twitter, ela publicou que não era mais noiva de Samuel e explicou qual foi o estopim que levou o relacionamento ao fim.
Segundo a cantora, ela tinha tirado 20 dias de férias em outubro para poder viajar com o ex para Lisboa. A viagem, no entanto, não foi boa.
Samuel teria se atrasado para chegar no aeroporto e teria se comportado "feito pai", conforme classificou Carol. "Ficou mandando eu limpar, cozinhar junto com ele, na hora que ele queria", relatou a cantora.
"Uma noite ele ameaçou ligar para a polícia, depois de ter botado o dedo na minha cara e me intimidado! (...) Quando eu amo, eu valorizo, faço música, clipe, etc... mas não vem pisar na minha cabeça não, bebê!", desabafou.

RECLAMAÇÃO

Carol ainda reclamou que o ex-noivo costumava conversar no idioma falado em Guiné Bissau, país onde ele nasceu. "Depois ficou falando em crioulo (não entendo o idioma, então não sei com quem ou o que estava falando)", disse.
Mas ela não deixou por baixo. Em viagem a Salvador, em novembro, Carol se envolveu com um outro rapaz, também guineense.
A cantora postou no Twitter um áudio em que o amante "mandava um recado" em crioulo para Samuel. Apelidado de "amante número 1", ela também compartilhou um vídeo em que o rapaz aparece tatuando o seu nome um pouco abaixo do abdômen. "Será que eu subo ele de patamar? De reserva para camisa 10 ??", escreveu.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

